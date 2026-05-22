Россияне с утра атакуют большой областной центр: произошла серия взрывов
Российская армия атакует Николаев беспилотниками.
Утром 22 мая в Николаеве произошло несколько мощных взрывов. В областном центре объявлена очередная тревога.
Об этом сообщают местные медиа.
«В Николаеве прогремели новые взрывы», — сообщили корреспонденты «Суспільного».
В течение ночи Воздушные силы предупреждали о беспилотниках в направлении города. Первые взрывы в Николаеве произошли еще на рассвете, около четырех часов. Потом произошло еще несколько.
Как сообщалось, накануне утром в Николаеве произошли взрывы. Город атаковали дроны.
По данным властей, 21 мая РФ атаковала Николаевскую область «Shahed». В результате атаки и падения обломков в Николаеве повреждены окна админздания больницы и произошел пожар на объекте промышленности. Прошло без пострадавших.