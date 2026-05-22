Россияне с утра атакуют большой областной центр: произошла серия взрывов

Взрыв. / © Associated Press

Утром 22 мая в Николаеве произошло несколько мощных взрывов. В областном центре объявлена очередная тревога.

Об этом сообщают местные медиа.

«В Николаеве прогремели новые взрывы», — сообщили корреспонденты «Суспільного».

В течение ночи Воздушные силы предупреждали о беспилотниках в направлении города. Первые взрывы в Николаеве произошли еще на рассвете, около четырех часов. Потом произошло еще несколько.

Как сообщалось, накануне утром в Николаеве произошли взрывы. Город атаковали дроны.

По данным властей, 21 мая РФ атаковала Николаевскую область «Shahed». В результате атаки и падения обломков в Николаеве повреждены окна админздания больницы и произошел пожар на объекте промышленности. Прошло без пострадавших.

