В Николаеве ночью раздались несколько взрывов: город атакуют беспилотники
В ночь на 22 мая в Николаеве несколько раз раздавались взрывы на фоне атаки российских беспилотников, официальной информации о последствиях пока нет.
Об этом сообщило Общественному .
По предварительной информации, в направлении города и области продолжали двигаться вражеские дроны. Официальной информации от власти о последствиях атаки, пострадавших или разрушениях пока нет. Воздушная тревога в регионе продолжалась ночью.
Напомним, вечером 28 марта РФ массированно ударила по Николаевщине. Так, Воскресенская община оказалась под атакой дронов типа «Шахед». В результате удара восемь пострадавших, среди них семеро детей. Все получили ранения различной степени тяжести. Пострадавших оперативно доставили в медицинские учреждения. Как отмечалось, врачи оказывают необходимую медицинскую помощь.