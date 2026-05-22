В Николаеве ночью раздались несколько взрывов: город атакуют беспилотники

В Николаеве ночью несколько раз раздавались взрывы на фоне атаки российских беспилотников.

Об этом сообщило Общественному .

По предварительной информации, в направлении города и области продолжали двигаться вражеские дроны. Официальной информации от власти о последствиях атаки, пострадавших или разрушениях пока нет. Воздушная тревога в регионе продолжалась ночью.

Напомним, вечером 28 марта РФ массированно ударила по Николаевщине. Так, Воскресенская община оказалась под атакой дронов типа «Шахед». В результате удара восемь пострадавших, среди них семеро детей. Все получили ранения различной степени тяжести. Пострадавших оперативно доставили в медицинские учреждения. Как отмечалось, врачи оказывают необходимую медицинскую помощь.

