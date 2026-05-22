Трамп и Нетаньяху поссорились из-за Ирана: CNN узнал детали напряженного разговора

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели напряженный телефонный разговор по поводу дальнейших действий в войне против Ирана.

Как пишет CNN , лидеры имеют разные взгляды на то, как действовать дальше. Нетаньяху настаивает на более жестком подходе и считает, что отсрочка ударов лишь дает Ирану время. По данным источников, он заявил Трампу, что решение отложить новые удары было ошибкой.

Трамп же склоняется к тому, чтобы дать шанс переговорам. Ранее он упразднил запланированные удары по Ирану после просьбы стран Персидского залива, в частности Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ.

По данным CNN, в верхушке израильского правительства растет раздражение из-за того, что Вашингтон, по их мнению, позволяет Тегерану затягивать дипломатический процесс. В то же время Трамп заявил, что США находятся "на грани" между соглашением с Ираном и возобновлением боевых действий.

Напомним, ранее американский президент объявил дедлайн для Ирана, чтобы завершить переговоры.

