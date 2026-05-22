Сибига заявил о переломном моменте войны и призвал НАТО усилить вклад в оборону Украины

Министр иностранных дел Андрей Сибига во время неформальной встречи Совета Украина-НАТО на уровне глав МИД заявил, что в войне наступает переломный момент.

По его словам , Украина уже не только просит партнеров о помощи, а сама является важным участником европейской безопасности.

Сибига подчеркнул, что Украина "держит линию", а человеческие ресурсы России больше не являются решающим преимуществом. Он также подчеркнул, что давление на Москву растет.

Глава МИД призвал страны НАТО активнее инвестировать в оборону Украины, назвав это вкладом в будущий мир. По его словам, для достижения мира нужны три ключевых элемента: дипломатия, давление и сила.

Переговоры с РФ: что говорят в Европе

В Европе в это время продолжаются дискуссии о возможном прямом участии в переговорах с Россией.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее допускал возможность контактов с Путиным, а глава МИД ФРГ Иоганн Вадефуль заявил, что Европа должна иметь место за столом переговоров.

В то же время, в ЕС относятся к подобным инициативам осторожно. Главная дипломатка Евросоюза Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел стран ЕС обсудят роль Европы в мирном процессе позже этого месяца.

Также Сибига сообщил, что Украина продолжает настаивать на вступлении в ЕС как ключевой гарантии безопасности перед любыми мирными договоренностями с Россией. Киев, по его словам, ориентируется на подписание соглашения о членстве в 2027 году.

