- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Время на прочтение
- 2 мин
Сибига заявил о переломном моменте войны и призвал НАТО усилить вклад в оборону Украины
Андрей Сибига заявил, что в войне наступает переломный момент, а Украина уже не только получатель помощи, но и партнер, который усиливает безопасность союзников.
Министр иностранных дел Андрей Сибига во время неформальной встречи Совета Украина-НАТО на уровне глав МИД заявил, что в войне наступает переломный момент.
По его словам , Украина уже не только просит партнеров о помощи, а сама является важным участником европейской безопасности.
Сибига подчеркнул, что Украина "держит линию", а человеческие ресурсы России больше не являются решающим преимуществом. Он также подчеркнул, что давление на Москву растет.
Глава МИД призвал страны НАТО активнее инвестировать в оборону Украины, назвав это вкладом в будущий мир. По его словам, для достижения мира нужны три ключевых элемента: дипломатия, давление и сила.
Переговоры с РФ: что говорят в Европе
В Европе в это время продолжаются дискуссии о возможном прямом участии в переговорах с Россией.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее допускал возможность контактов с Путиным, а глава МИД ФРГ Иоганн Вадефуль заявил, что Европа должна иметь место за столом переговоров.
В то же время, в ЕС относятся к подобным инициативам осторожно. Главная дипломатка Евросоюза Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел стран ЕС обсудят роль Европы в мирном процессе позже этого месяца.
Также Сибига сообщил, что Украина продолжает настаивать на вступлении в ЕС как ключевой гарантии безопасности перед любыми мирными договоренностями с Россией. Киев, по его словам, ориентируется на подписание соглашения о членстве в 2027 году.