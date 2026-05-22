Белла Хадид произвела фурор ажурным платьем с вырезом за пупок, которое создавали более 22 тысяч часов

Белла Хадид / © Associated Press

Реклама

Белла Хадид посетила премьеру фильма «De Gaulle: Tilting Iron», которая состоялась в рамках Каннского кинофестиваля.

Белла Хадид / © Associated Press

Модель привлекла внимание на красной дорожке своим роскошным образом с откровенным акцентом. На ней было молочное ажурное платье приталенного силуэта, которое для нее создал на заказ бренд Schiaparelli.

Белла Хадид / © Associated Press

Наряд-русалка состоял из кружева trompe-l'œil (оптическая иллюзия), он имел длинные рукава, глубокий вырез аж за пупок и многоярусный низ юбки со шлейфом. На талии вырез был украшен брошью из черных камней.

Реклама

Белла Хадид / © Associated Press

Белла также продемонстрировала, как наряд выглядит сзади — на спине была черная шнуровка и завязан большой черный бант.

Белла Хадид / © Associated Press

Белла Хадид / © Associated Press

Над платьем работало 130 мастеров в течение 22 160 часов. Белла в нем похвасталась и стройной фигурой, и красивым декольте.

Белла Хадид / © Associated Press

Модель собрала волосы в гладкий пучок, сделала нежный макияж и дополнила аутфит бриллиантовыми украшениями от Chopard, амбассадором которого она является, а также черными туфлями.

Белла Хадид / © Associated Press

Новости партнеров