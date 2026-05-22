Белла Хадид произвела фурор ажурным платьем с вырезом за пупок, которое создавали более 22 тысяч часов
29-летняя модель появилась на красной дорожке в кастомном кружевном наряде, который для нее создал Модный дом Schiaparelli.
Белла Хадид посетила премьеру фильма «De Gaulle: Tilting Iron», которая состоялась в рамках Каннского кинофестиваля.
Модель привлекла внимание на красной дорожке своим роскошным образом с откровенным акцентом. На ней было молочное ажурное платье приталенного силуэта, которое для нее создал на заказ бренд Schiaparelli.
Наряд-русалка состоял из кружева trompe-l'œil (оптическая иллюзия), он имел длинные рукава, глубокий вырез аж за пупок и многоярусный низ юбки со шлейфом. На талии вырез был украшен брошью из черных камней.
Белла также продемонстрировала, как наряд выглядит сзади — на спине была черная шнуровка и завязан большой черный бант.
Над платьем работало 130 мастеров в течение 22 160 часов. Белла в нем похвасталась и стройной фигурой, и красивым декольте.
Модель собрала волосы в гладкий пучок, сделала нежный макияж и дополнила аутфит бриллиантовыми украшениями от Chopard, амбассадором которого она является, а также черными туфлями.