- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 81
- Время на прочтение
- 1 мин
Ева Лонгория в помятом платье-тренче на голое тело попала в объективы папарацци
Актриса в нежном аутфите появилась на Французской Ривьере.
Ева Лонгория попала под прицел папарацци возле отеля Martinez в Каннах.
Актриса была одета в нежно-розовое платье-тренч от латиноамериканского дизайнера Willy Chavarría, которое она надела на голое тело. Ева спустила наряд с одного плеча, что добавило луку пикантности, подкатила рукава и подчеркнула талию тканевым поясом в тон. А еще платье-тренч было заметно помято.
Лук Лонгория дополнила бледно-лавандовой сумкой Aspinal of London Mayfair с крокодильим тиснением и золотой фурнитурой и пудрово-розовыми туфлями на шпильках Stuart Weitzman.
Звезда сделала аккуратную прическу, макияж с коричневой помадой и украсила уши золотыми серьгами.
Напомним, ранее Ева Лонгория вышла в свет в изумрудном платье от Silvia Tcherassi с вырезом на спине, драпировкой на бедрах и золотой брошью.