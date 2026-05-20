21 мая 2026 года — четверг. 1547-й день войны в Украине.

Завтра, 21 мая, верующие празднуют День памяти святых равноапостольных Константина и Елены. Константин Великий был римским императором, прекратившим гонения на христиан. В 313 году он издал Миланский эдикт, позволивший свободно исповедовать христианство в Римской империи. При его правлении начали строить храмы, а сама Церковь получила поддержку государства. Святая Елена, мать Константина, прославилась своим благочестием и паломничеством в Иерусалим. По церковному преданию, именно она нашла Животворящий Крест Господень, на котором был распят Иисус Христос.

21 мая в Украине празднуют День вышиванки. Выпадает на третий четверг мая. Праздник начали в 2006 году студенты Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича. Идея заключалась в том, чтобы однажды все желающие пришли на обучение или работу в вышиванках. Впоследствии инициатива превратилась в масштабный международный праздник, поддерживаемый украинцами в разных странах мира. Вышиванка для украинцев — не просто одежда. Она является символом исторической памяти, духовности, родственных традиций и любви к родной земле. Орнаменты и цвета вышивки в разных регионах Украины имеют свои особенности и значение.

Также 21 мая Международный день чая. Праздник начал для привлечения внимания к важности чайной отрасли, труду людей, которые выращивают и собирают чай, а также к культурным традициям, связанным с этим напитком. Официально поддержала дату Организация Объединенных Наций. Чай имеет многовековую историю и является важной частью культуры многих народов мира. Особенно известны чайные традиции Китая, Японии, Индии и Великобритании. Существует сотни сортов чая — черный, зеленый, белый, улун, травяной и другие.

А еще 21 мая Международный день космоса. Неофициальный праздник, посвященный исследованию Вселенной, достижениям космонавтики и стремлению человечества познать космос. Его празднуют в разных странах мира, чтобы популяризировать науку, астрономию и космические технологии. Этот день напоминает о больших достижениях человечества — запуске первых спутников, полетах человека в космос, исследованиях Луны и других планет. Важную роль в развитии космонавтики сыграли такие исторические события, как Первый полет человека в космос и высадка человека на Луну.

21 мая празднуют Всемирный день осведомленности о доступности. Приходится на третий четверг мая. Международное событие призвано привлечь внимание к важности цифровой и физической доступности для людей с инвалидностью. Ее ежегодно празднуют третий четверг мая. Главная цель этого дня — напомнить, что сайты, мобильные приложения, технологии, общественные пространства и услуги должны быть удобными и доступными для всех людей независимо от физических или сенсорных особенностей.

Также 21 мая Всемирный день медитации. Неофициальный международный праздник, посвященный практике медитации, осознанности и внутреннего покоя. Его отмечают в разных странах мира (в разные даты в зависимости от традиции и устроителей), чтобы напомнить о важности ментального здоровья. Цель этого дня — популяризировать медитацию как простой и доступный способ снижения стресса, улучшения концентрации и гармонизации эмоционального состояния. Медитация используется в разных культурах и духовных традициях уже тысячи лет — от буддистских практик до современных психологических методик осознанности (mindfulness).

А еще 21 мая Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. Главная цель этого дня — подчеркнуть ценность культурного разнообразия в мире и важность диалога между разными народами, традициями и мировоззрениями. Праздник напоминает, что культурные отличия — это не барьер, а ресурс для взаимного обогащения и развития общества. Особое внимание уделяют идее толерантности, взаимоуважения и мирного сосуществования. Через культуру — музыку, язык, искусство, кухню и традиции — люди лучше понимают друг друга и преодолевают стереотипы.

