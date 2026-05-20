Российская Федерация ужесточает усилия по созданию информационных условий для возможной агрессии в будущем против стран Балтии. В частности, свидетельством этого является обвинение Москвы о якобы сотрудничестве Украины и Латвии по ударам по территории страны-агрессорки.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики вспоминают заявление Службы внешней разведки России о том, что украинские войска готовятся нанести удары беспилотниками по тылу РФ непосредственно с территории стран Балтии. В частности, Латвии. В Москве утверждают, что якобы операторы БПЛА уже даже развернулись на латвийских военных базах.

Кроме того, разведка страны-агрессорки четко намекнула, что Кремль намерен нанести удары по заявленным точкам запуска беспилотников, имея в виду военные базы Литвы и центры принятия решений в ответ на заявленные удары ВСУ с территории этой страны.

Аналитики отмечают, что неоднократно отрицали российские обвинения, что они позволили Украине использовать свое воздушное пространство или территорию для нанесения ударов по России.

«Кремль часто использует Службу внешней разведки для распространения необоснованных нарративов, направленных на дестабилизацию других стран и оправдание потенциального вмешательства и агрессии России», — говорится в отчете.

В ISW отмечают, что угроза разведки агрессора по Латвии появилась на фоне сообщений о том, что 19 мая румынский истребитель перехватил украинский БПЛА над воздушным пространством Эстонии после того, как российские средства радиоэлектронной борьбы увели дрон от неба над РФ.

Киев уже отреагировал на обвинения из Москвы. Представитель украинского МИД Георгий Тихий подчеркнул, что Россия продолжает перенаправлять украинские дроны в страны Балтии с помощью систем РЭБ, а также извинился перед Эстонией и другими странами Балтии за непреднамеренные инциденты.

Ранее ISW получала сообщения о падении украинских беспилотников на территории Балтии и Финляндии, возможно в результате российских усилий радиоэлектронной борьбы.

«Утверждение СВР о том, что украинские войска используют воздушное пространство и территорию Балтии для нападения на Россию, является продолжением усилий кремлевских чиновников по созданию условий для нарушения воздушного пространства Балтии и Финляндии или проведению других военных операций против стран Балтии за якобы разрешение ударным беспилотникам». отчете.

Как сообщалось, агрессорка Россия открыто пригрозила стране НАТО «ответным ударом». Новую порцию обвинений Москва вызывающе бросила в адрес не только Украины, но и Латвии, обвинив их в якобы подготовке ударов БПЛА по территории страны-агрессорки. В России цинично заявили, что членство этой страны в НАТО «не защитит от справедливого возмездия». Кроме того, Рига еще обвинила в «пещерной русофобии».

Дата публикации 17:13, 15.05.26 Количество просмотров 219

