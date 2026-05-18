В Кремле выдали неожиданное предложение о переговорах с Путиным

Владимир Путин. / © Associated Press

Реклама

В Кремле дерзко заявляют, мол, европейские лидеры, стремящиеся к диалогу с «фюрером» РФ Владимиром Путиным, могут просто ему позвонить по телефону.

Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков.

В Москве, говорит прихвостень Путина, обрадованы, что в Европе происходит «активное обсуждение» по поводу контактов с РФ. Мол, это уже «положительный сдвиг».

Реклама

Впрочем, добавил Песков, эти рассуждения и обсуждения где-то в воздухе. В свою очередь, их президент-диктатор «для них близок ровно настолько, насколько близка телефонная трубка».

По словам спикера Кремля, в Москве ожидают, что «практический такой подход возобладает» и переговоры Европы с Путиным «обретут какое-то реальное воплощение». Мол, страна-агрессорка Россия «готова к этому».

Переговоры с Путиным — что известно

В начале мая глава Европейского совета Антониу Кошта интервью FT заявил, что якобы главы государств-членов ЕС готовятся к возможным переговорам с диктатором РФ Владимиром Путиным. По словам еврочиновника, Брюссель разочарован в мирных переговорах по Украине, которые ведет президент США Дональд Трамп. Кошта говорит, что такое развитие событий поддерживает и украинский президент Владимир Зеленский.

После этого заявления из Европы в Кремле заявили о готовности к переговорам со всеми — даже с Европейским Союзом. Впрочем, подчеркнул Дмитрий Песков, есть одно «но». По его словам, Россия стремится «продвигаться в диалоге», но «не сама будет инициировать контакты с Евросоюзом».

Реклама

Новости партнеров