УПЛ: расписание и результаты матчей 29-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица

С 16 по 18 мая состоятся матчи предпоследнего, 29-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.

В субботу, 16 мая, "Металлист 1925" встретится с "Эпицентром", а "Динамо" посоревнуется с "Полтавой".

В воскресенье, 17 мая, "Шахтер" сыграет с "Кривбассом", "Рух" примет "Александрию", "Колос" будет противостоять "Оболони", а "Карпаты" померяются силами с "Вересом".

В понедельник, 18 мая, "Полесье" поборется с "Зарей", а ЛНЗ сойдется с "Кудровкой".

Расписание и результаты матчей 29-го тура УПЛ

Суббота, 16 мая

13:00 "Металлист 1925" — "Эпицентр"

13:00 "Полтава" — "Динамо"

Воскресенье, 17 мая

13:00 "Кривбасс" — "Шахтер"

13:00 "Рух" — "Александрия"

15:30 "Колос" — "Оболонь"

18:00 "Карпаты" — "Верес"

Понедельник, 18 мая

13:00 "Заря" — "Полесье"

13:00 "Кудровка" — ЛНЗ

Отметим, что "Шахтер" досрочно стал чемпионом УПЛ, а ЛНЗ уже гарантировал себе как минимум "бронзу" и в следующем сезоне впервые в истории будет играть в еврокубках.

В то же время "Полесье" и "Динамо" продолжают борьбу за медали. Житомирский клуб еще может обойти ЛНЗ и завоевать "серебро", тогда как киевляне максимум претендуют на "бронзу", сохраняя шансы сдвинуть подопечных Руслана Ротаня с третьего места.

Что касается низа турнирной таблицы, то "Александрия" и "Полтава" уже вылетели из УПЛ. В переходных матчах сыграет "Рух" и худшая команда из тройки "Кудровка", "Оболонь", "Эпицентр".

Таблица УПЛ после 28-го тура

Все матчи УПЛ транслируются в прямом эфире на телеканале UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" получил прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов-2026/27.

