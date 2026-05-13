В Украину вместе с похолоданием сунут заморозки: где и когда "зимняя" стихия разгуляется больше всего

Погода в Украине резко изменится 13 мая / © ТСН

В Украину идет атмосферный фронт, который принесет с собой резкое похолодание, затяжные дожди и даже угрозу ночных заморозков в большинстве областей.

В среду, 13 мая, территорию Украины будет пересекать холодный атмосферный фронт, как следствие — станет прохладнее, предупреждает синоптик Наталья Диденко.

В течение дня температура воздуха будет колебаться от +11 до +16 градусов тепла, и только жители восточных и юго-восточных регионов еще смогут насладиться теплом до +24 градусов выше нуля.

Наталка Диденко отмечает, что из-за активного атмосферного фронта страну накроют дожди. Зонтики понадобятся почти везде, за исключением западных областей, где днем существенных осадков не ожидается, однако дожди вероятны в Карпатах.

Также синоптик предупреждает об изменении направления ветра: южный поток уступит место северо-западному. Ветер будет преимущественно умеренным, однако стоит быть готовыми к внезапным сильным порывам.

По словам синоптика, на выходных в Украине станет теплее, хотя без кратковременных дождей эти дни все равно не пройдут.

В то же время синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует на территории Украины с 13 по 15 мая обильные дожди.

«В эти дни осадки охватят все регионы Украины, в центральных и северных областях местами дожди будут сильными», — рассказал Кибальчич в комментарии для «Telegraf».

Также он предупреждает о похолодании и не исключает вероятность заморозков. Как прогнозирует синоптик, ночью 12 и 13 мая температура воздуха будет колебаться в пределах от +7 до +13 градусов выше нуля, однако западные регионы уже почувствуют первое дыхание похолодания.

Пока большинство областей страны днем будут наслаждаться почти летними +20…+26 градусов тепла, на всем Правобережье воздух прогреется лишь до +13…+18 градусов.

Жителям западных областей стоит быть особенно осторожными в период с 13 по 15 мая. В эти дни местами возможны слабые заморозки, когда температура на поверхности почвы может упасть до -3 градусов ниже нуля.

По данным Украинского гидрометцентра 13 мая неустойчивую погоду с дождями различной интенсивности, местами грозами и шквалами на большей части территории Украины будет обуславливать активный холодный атмосферный фронт, который движется в восточном направлении.

«Вне его влияния будут находиться уже большинство западных областей, а ночью также и восточных. За фронтом будет распространяться прохладный воздух. Давление и влажность будут подвергаться колебаниям», — сообщают метеорологи.

Погода в Украине 13 мая / © Укргидрометцентр

Синоптики прогнозируют облачную погоду с кратковременными прояснениями 13 мая. В Украине, кроме большинства западных, а ночью и восточных областей, пройдут умеренные дожди. Ветер будет дуть северо-западный, на Левобережье юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

Температура ночью будет колебаться в пределах от +9 до +14 градусов тепла, в западных областях ожидается от +4 до +9 градусов тепла. Днем в западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях воздух прогреется до +18 градусов выше нуля, на остальной территории ожидается от +17 до +22 градусов тепла.

В то же время синоптики предупреждают о грозах и шквалах до 15-20 м/с днем 13 мая в центральных (кроме Винницкой) и южных областях. В этих регионах объявлен I уровень опасности, желтый.

«Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта», — предупреждают метеорологи.

Синоптики предупреждают о грозах и шквальном ветре 13 мая / © Укргидрометцентр

