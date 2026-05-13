Военный обозреватель рассказал, на чем сфокусируется враг во время весенне-летнего наступления

Война в Украине / © Associated Press

Реклама

Весенне-летняя кампания армии РФ продолжается, однако пока она не приносит врагу ожидаемых результатов, поэтому поставленные Кремлем задачи, вероятно, не будут выполнены.

Такое мнение высказал военный обозреватель Денис Попович в эфире Украинского Радио.

По его словам, основное давление российские войска продолжат концентрироваться в Донецкой и Запорожской областях.

Реклама

«Об их задачах в Донецкой области, я думаю, все знают — это увлечение Славянско-Краматорской агломерации и Донецкой области. Об их намерениях в Запорожье тоже известно — это обход Орехова и попытка создать единый фронт наступления на Запорожье», — отметил Попович.

В то же время он обратил внимание, что в Харьковской области продолжаются бои за Волчанск, где Силы обороны Украины смогли достичь тактического продвижения.

«Кстати, бои за Волчанск продолжаются уже 2 года. Если не ошибаюсь, как раз два года исполнилось с тех пор, как российская армия начала наступление на севере Харьковской области», — сказал обозреватель.

По оценке Поповича, на Харьковском и Сумском направлениях сохраняется относительный баланс сил.

Реклама

Там враг пытается создавать свои «буферные зоны». И так, это оттягивание сил для того, чтобы растянуть нашу линию фронта и не дать нам возможности оперировать резервами на направлениях, которые действительно важны — это Донецкая и Запорожская области. Враг на них фокусируется», — объяснил он.

Попович также заявил, что пока не видит предпосылок для полного завершения войны.

«Я не понимаю, о какой вероятности завершения войны мы сейчас говорим. Во-первых, „перемирие“ закончилось. Даже то перемирие, которое Дональд Трамп объявил перед 9 мая. Сегодня мы имели налет дронов на территорию Украины. Дроны были запущены — „перемирие“ закончилось», — отметил он.

По словам обозревателя, российская армия продолжает наступательные действия, хотя и без существенных успехов.

Реклама

В то же время Попович не исключает, что уже в этом году может завершиться активная фаза боевых действий, в частности, путем прекращения огня.

«Завершение войны как юридический статус, когда есть мирное соглашение между воюющими сторонами, которое предусматривает дальнейшее сосуществование этих стран, — я в этом году не вижу такой вероятности», — подчеркнул он.

Также Попович прокомментировал заявления Путина о якобы близком завершении войны.

По его мнению, диктатор Путин может ориентироваться на ложные доклады российских генералов по ситуации на фронте.

Реклама

«Что россияне присутствуют на территории Лимана, завершают захват Константиновки, чего на самом деле нет. Путин может базироваться на этих утверждениях и в его воображении война может скоро завершиться в пользу РФ», — отметил обозреватель.

Ранее сообщалось, что украинские дроны Hornet из Starlink превратили стратегические трассы захватчиков в «зоны смерти», парализовав логистику врага даже в 35 километрах от линии фронта.

Мы ранее информировали, что захватчики использовали «перемирие» для скрытого опрокидывания войск и массированных атак новыми типами дронов.

Новости партнеров