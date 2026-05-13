Россия атаковала два района крупного областного центра
Последствия вражеской атаки устанавливаются.
Российские захватчики в ночь на 13 мая атаковали два района в Харькове.
Об этом сообщил городской глава Игорь Терехов.
«Зафиксировано два вражеских удара по Шевченковскому и Холоднонирскому районам», — говорится в сообщении.
Кроме того, он добавил, что устанавливаются последствия вражеской атаки.
Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар беспилотником по Индустриальному району Харькова.
Мы ранее информировали, что российская армия во второй раз с утра атаковала Харьков. Произошло попадание в одном из районов.
