Россия атаковала два района крупного областного центра

Враг атаковал Харьков / © Associated Press

Реклама

Российские захватчики в ночь на 13 мая атаковали два района в Харькове.

Об этом сообщил городской глава Игорь Терехов.

«Зафиксировано два вражеских удара по Шевченковскому и Холоднонирскому районам», — говорится в сообщении.

Реклама

Кроме того, он добавил, что устанавливаются последствия вражеской атаки.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар беспилотником по Индустриальному району Харькова.

Мы ранее информировали, что российская армия во второй раз с утра атаковала Харьков. Произошло попадание в одном из районов.

Новости партнеров