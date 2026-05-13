В Европе предлагают неожиданную кандидатуру на роль переговорщика с Россией

Ангела Меркель и Путин / © Associated Press

В европейских политических кругах все активнее обсуждают кандидатуру бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель на роль посредника с Россией.

Об этом пишет Spiegel со ссылкой на источники.

По информации издания, Меркель рассматривают как оптимальную кандидатуру из-за ее личных контактов как с президентом Украины Владимиром Зеленским, так и с Путиным. Кроме того, отмечается, что она уже длительное время находится вне активной политики.

В материале говорится, что страны ЕС продолжают обсуждать возможный формат переговоров с Россией на фоне неудачного опыта посредничества со стороны США. В ЕС стремятся непосредственно участвовать в переговорах с Москвой.

Ранее высокая представительница ЕС Кая Каллас заявляла, что было бы не очень разумно позволять Кремлю определять кандидатуру переговорщика.

В свою очередь глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер подчеркивал, что европейский посредник должен получить широкую поддержку среди стран Европы, особенно государств Восточной Европы и Балтии.

Журналисты также обратились в офис Ангелы Меркель. Там сообщили, что никаких официальных обращений по поводу возможной роли посредницы пока не поступало.

В офисе эксканцлера не уточнили, согласилась бы она взять на себя такую миссию.

Ранее сообщалось, что советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что сейчас договориться о мирном соглашении с Россией невозможно, поэтому боевые действия будут продолжаться.

Мы ранее информировали, что в ЕС начали работу над планом по возможным переговорам с Россией, и этот процесс должен стартовать не с компромиссов, а с конкретных требований к Кремлю.

