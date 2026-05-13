Первый полуфинал "Евровидения-2026" в фото: "свадьба" на сцене, копия Jerry Heil и нарушение правил

"Евровидение-2026"

Первый полуфинал "Евровидения-2026" в Вене, Австрия, оказался настоящим взрывом эмоций, сценических экспериментов и громких обсуждений еще до объявления финалистов.

Юбилейное 70-е шоу уже успело войти в историю благодаря неожиданным постановкам, нарушению правил и номерам, которые вызвали мурашки у зрителей по всей Европе и в мире. Редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить самые яркие моменты первого полуфинала конкурса.

Так, первой на сцену вышла Молдова и открыла вечер взрывным перформансом Satoshi с «Viva, Moldova!». Это был яркий, многоязычный и максимально энергичный старт шоу, который сразу «разогрел» арену.

Одним из самых обсуждаемых моментов вечера стало выступление Италии, которую представлял певец Sal Da Vinci с песней «Per sempre sì» Постановка воссоздала настоящую подготовку к свадьбе: перевоплощение на сцене жениха и встреча с невестой, которая сняла подол платья — и из-под него появился флаг Италии.

Финляндия также стала настоящей сенсацией полуфинала. Дуэт Linda Lampenius x Pete Parkkonen получил уникальное разрешение от Европейского вещательного союза — впервые за 27 лет им разрешили играть на скрипке вживую. Еще больше атмосферу усилил огонь на сцене.

Настоящий визуальный шок вызвал Lion Ceccah — представитель Литвы. Своим образом он заставил всех зрителей не отводить взгляд от экранов. Гигантский костюм, серебряный грим, дым и сине-черная палитра создали ощущение потустороннего перформанса.

Отдельную волну обсуждений вызвало выступление Хорватии — группа Lelek с песней Andromeda. Зрители обратили внимание на сценическую эстетику и этнические элементы, которые многим напомнили постановку украинской певицы Jerry Heil. Lelek в своем номере так же использовали подвесную конструкцию и похожую постановку кадра, как и в свое время наша украинская звезда на нынешнем нацотборе с песней CATHARTICUS.

Lelek (сверху) и Jerry Heil (снизу)

Felicia из Швеции погрузила зал в драматическую эстетику с полупрозрачной маской на лице. Греция из Akylas принесла на сцену игровой перформанс с остроумной подачей и постоянной сменой сценических «реальностей» — от женщины с вязанием до движущегося музейного сооружения.

Черногория с Tamara Živković показала еще больше драматических эмоций в костюме, похожем на дракулу. Ее песня Nova Zora сопровождалась яркими визуальными эффектами молний.

Несмотря на политические скандалы Израиль, который представлял Noam Bettan, удивил постановкой. Так, исполнитель на сцене пел с конструкции в форме бриллианта.

Германия в исполнении Sarah Engels сделала ставку не только на вокал, но и на сценическую провокацию — соблазнительные костюмы, акробатика и огненная энергия песни Fire держали зал в напряжении.

Бельгия создала нежный и почти ледяной перформанс. Essyla примерила длинный вельон и создала ощущение снежной сказки с песней «Dancing on the Ice». Сан-Марино с Senhit буквально зарядили сцену блеском и гламуром. Песня «Superstar» максимально воссоздала ощущение, когда мир, казалось, крутится вокруг тебя.

Завершила эмоциональный первый полуфинал группа из Сербии. Lavina покорила агрессивным взрывом металла с огнем, дымом и мечом на сцене. Это была настоящая музыкальная буря.

Напомним, впереди ждет второй полуфинал, который состоится 14 мая. И именно в эту дату мы будем держать кулаки за Украину, ведь певица LELÉKA так же выйдет покорять еврофанов и бороться за билет в грандфинал. А пока в ожидании предлагаем просмотреть текстовую хронику первого полуфинала.

