Участница "Евровидения-2026" от Германии посветила аппетитными ягодицами и восхитила горячими танцами

Представительница Германии на "Евровидении-2026" / © Associated Press

Свой конкурсный номер на международном песенном конкурсе "Евровидение-2026" показала Германия.

Страна не борется за выход в финал, поскольку автоматически туда попадает. Однако в первом полуфинале Германия показала свой конкурсный номер. Страну в этом году представляет певица Sarah Engels с песней Fire.

Номер исполнительницы полностью соответствовал названию композиции, ведь он был изрядно горячим. Так, Sarah Engels решила брать соблазном. Артистка и участницы ее балета надели довольно откровенные боди. Концертный наряд совсем не скрывал аппетитных ягодиц представительниц Германии и их очень стройных фигур.

Они покоряли не только внешним видом, но и танцами, которые можно смело назвать "горячими". А песня Fire в исполнении Sarah Engels действительно зажигает.

Напомним, ранее в первом полуфинале выступили участники от Финляндии - Linda Lampenius и Pete Parkkonen, которые сейчас являются фаворитами букмекеров. Артисты нарушили одно из важных правил "Евровидения" и устроили "пожар" на сцене.

