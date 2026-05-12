"Евровидение-2026": онлайн-трансляция первого полуфинала конкурса

Кубок "Евровидения-2026"

Во вторник, 12 мая, начнется главное музыкальное событие, которого еврофанаты ждали год — международный песенный конкурс «Евровидение-2026».

Событие состоится в Вене на арене Винер-Штадтхалле. 12 мая отгремит первый полуфинал. На сцену выйдут 15 стран, которые поборются за право попасть в грандиозный финал. В общем, свои конкурсные номера продемонстрируют Молдова, Швеция, Хорватия, Греция, Португалия, Грузия, Финляндия, Черногория, Эстония, Израиль, Бельгия, Литва, Сан-Марино, Польша и Сербия. Редакция ТСН.ua ранее писала, в каком порядке они будут выступать и с какими песнями.

Кстати, в этом году организаторы «Евровидения» ввели новое правило. Если раньше победителей полуфиналов выбирали только зрители, то теперь и профессиональные судьи тоже.

Итак, в 22:00 начнется открытие юбилейного «Евровидения». Первый полуфинал можно посмотреть на официальном YouTube-канале конкурса — Eurovision Song Contest.

Тем временем редакция сайта ТСН.ua традиционно ведет текстовую онлайн-трансляцию, чтобы наши читатели не пропустили ничего важного. Смотрите «Евровидение-2026» вместе с нами и первыми узнавайте имена финалистов.

К слову, представительница Украины продемонстрирует свой конкурсный номер уже 14 мая — во втором полуфинале. Предлагаем узнать, о чем певица LELÉKA будет рассказывать миру со сцены главного музыкального конкурса.

