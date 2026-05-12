"Євробачення-2026": онлайн-трансляція першого півфіналу конкурсу

У вівторок, 12 травня, розпочнеться головна музична подія, на яку єврофани чекали рік — міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2026".

Подія відбудеться у Відні на арені Вінер-Штадтгалле. 12 травня відгримить перший півфінал. На сцену вийдуть 15 країн, які позмагаються за право потрапити до грандізного фіналу. Загалом, свої конкурсні номери продемонструють Молдова, Швеція, Хорватія, Греція, Португалія, Грузія, Фінляндія, Чорногорія, Естонія, Ізраїль, Бельгія, Литва, Сан-Марино, Польща та Сербія. Редакція ТСН.ua раніше писала, в якому порядку вони виступатимуть та з якими піснями.

До речі, цьогоріч організатори «Євробачення» запровадили нове правило. Якщо раніше переможців півфіналів обирали лише глядачі, то тепер й професійні судді також.

Отже, о 22:00 розпочнеться відкриття ювілейного «Євробачення». Перший півфінал можна подивитися на офіційному YouTube-каналі конкурсу — Eurovision Song Contest.

Тим часом редакція сайту ТСН.ua традиційно веде текстову онлайн-трансляцію, аби наші читачі не пропустили нічого важливого. Дивіться «Євробачення-2026» разом із нами та першими дізнавайтеся імена фіналістів.

До слова, представниця України продемонструє свій конкурсний номер вже 14 травня — у другому півфіналі. Пропонуємо дізнатися, про що співачка LELÉKA розповідатиме світові зі сцени головного музичного конкурсу.

