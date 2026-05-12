У Києві чоловіка силоміць заштовхали до авто ТЦК: у поліції пояснили (відео)

У Мережі шириться відео конфлікту поблизу станції метро «Почайна» у Києві, на якому представники поліції та військові ТЦК силоміць заштовхують молодого чоловіка до автомобіля.

Про причини інциденту повідомили у поліції Києва в коментарі для ТСН.ua.

Що відомо про інцидент з військовими ТЦК на «Почайній»

У Мережі повідомляють, що працівники поліції та військові ТЦК намагалися посадити чоловіка до авто. Очевидці на відео зазначають, що молодика забрали з магазину «Дніпро-М», де ймовірно, він працював. Про це свідчить й уніформа, в якій одягнений затриманий чоловік.

«Наручники вдягнули. Насильно беруть його. Силою запихують, силою просто», — коментує очевидець на відео.

Дата публікації 21:20, 12.05.26

Позиція поліції — що заявили

У поліції заявили, що затримання та доставлення чоловіка до ТЦК були законними.

«Чоловік 25 років, перебував у розшуку. Порушення військового обліку. Доставили до ТЦК», — розповіли ТСН.ua в поліції Києва.

Наразі додаткової інформації про стан затриманого чи подальші процесуальні дії не повідомляється.

