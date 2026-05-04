Укрaїнa
У Дніпрі чоловік стріляв у працівників ТЦК: є травмовані

Наразі поліція встановлює усі обставини інциденту з представниками ТЦК, що стався в обласному центрі.

Поліція. / © Getty Images

У понеділок, 4 травня, у Дніпрі чоловік стріляв у працівників ТЦК і СП. Внаслідок інциденту є травмовані.

Про це повідомила поліція міста Дніпра.

За даними правоохоронців, стрілянина сталася під час заходів оповіщення:

"Місцевий мешканець здійснив постріли в бік групи оповіщення. Внаслідок події травмовано двох представників територіального центру комплектування та соціальної підтримки".

Наразі поліція встановлює усі обставини інциденту та вирішується питання щодо надання події правової кваліфікації.

Інциденти з працівниками ТЦК — останні новини

У Рівненській області військові ТЦК побили 16-річного мотоцикліста. Хлопець потрапив до лікарні з травмами голови, які дістав через удари металевою палицею. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом побиття неповнолітнього.

30 квітня у смертельній аварії на Черкащині загинули двоє працівників ТЦК і СП Звенигородського району. Крім того, травми дістали ще один військовослужбовець та цивільний. Потерпілі зазнали травм різних ступенів важкості.

У селищі Ратне на Волині працівники ТЦК заїхали бусом у двір. Вони силоміць втягнули людей до автомобіля і затримали трьох чоловіків. Водночас у ТЦК пояснили, що громадяни намагалися втекти від групи оповіщення.

