У Дніпрі чоловік стріляв у працівників ТЦК: є травмовані
Наразі поліція встановлює усі обставини інциденту з представниками ТЦК, що стався в обласному центрі.
У понеділок, 4 травня, у Дніпрі чоловік стріляв у працівників ТЦК і СП. Внаслідок інциденту є травмовані.
Про це повідомила поліція міста Дніпра.
За даними правоохоронців, стрілянина сталася під час заходів оповіщення:
"Місцевий мешканець здійснив постріли в бік групи оповіщення. Внаслідок події травмовано двох представників територіального центру комплектування та соціальної підтримки".
Наразі поліція встановлює усі обставини інциденту та вирішується питання щодо надання події правової кваліфікації.
Інциденти з працівниками ТЦК — останні новини
У Рівненській області військові ТЦК побили 16-річного мотоцикліста. Хлопець потрапив до лікарні з травмами голови, які дістав через удари металевою палицею. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом побиття неповнолітнього.
30 квітня у смертельній аварії на Черкащині загинули двоє працівників ТЦК і СП Звенигородського району. Крім того, травми дістали ще один військовослужбовець та цивільний. Потерпілі зазнали травм різних ступенів важкості.
У селищі Ратне на Волині працівники ТЦК заїхали бусом у двір. Вони силоміць втягнули людей до автомобіля і затримали трьох чоловіків. Водночас у ТЦК пояснили, що громадяни намагалися втекти від групи оповіщення.