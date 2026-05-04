Військові ТЦК побили 16-річного мотоцикліста на Рівненщині: деталі від поліції

Військовослужбовці ТЦК та СП / Ілюстративне фото / © ТСН

У Рівненській області 16-річний хлопець потрапив до лікарні з травмами голови після конфлікту з військовими ТЦК та СП. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом побиття неповнолітнього.



Повідомлення про інцидент у Сарненському районі надійшло до поліції ввечері 3 травня від 39-річної матері підлітка-мешканки села Чудель.

За попередніми даними, неподалік населеного пункту 16-річний місцевий хлопець їхав мотоциклом разом із неповнолітнім другом, коли їх зупинили. Зі слів хлопця, це були представники ТЦК, які поцікавилися документами. Водій повідомив свій вік, а його товариш у цей момент утік.

Підліток стверджує, що згодом між ним і чоловіками виникла суперечка, яка переросла в конфлікт. За словами хлопця, під час цього військові побили його металевою палицею.

Постраждалого доправили до лікарні, де медикизафіксували закриту черепно-мозкову травму, забійну рану голови, а також забої рук, ніг і грудної клітини.

За цим фактом дізнавачі розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за статтею про умисне легке тілесне ушкодження. Правоохоронці проводять перевірку та з’ясовують усі обставини інциденту.

До слова, напередодні на Волині представники ТЦК заїхали на приватне подвір’я та силоміць затримали трьох чоловіків, що спровокувало бійку з місцевими. Представництво омбудсмена звернулося до ДБР та поліції, зазначивши, що затримання відбувалося із застосуванням сили та, ймовірно, без участі правоохоронців. За даними мережі, один цивільний отримав травму обличчя. Волинський ТЦК заперечив побиття, заявивши, що чоловіки тікали й чинили опір, травмувавши військових і пошкодивши авто.

