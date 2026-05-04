Біг на допомогу під вибухи: неймовірна історія Юрія, який рятував людей і потрапив під удар "Шахеда"

Наслідки удару по Дніпру / © ТСН

У лікарнях Дніпра досі залишаються шестеро людей, які постраждали від масованої атаки дронів 30 квітня. Того дня ворог застосував тактику «подвійного удару»: коли на місце першого вибуху прибувають рятувальники та небайдужі, прилітає наступний безпілотник. Одним із тих, хто ледь не заплатив життям за бажання допомогти іншим, став пан Юрій.

Про чоловіка, чию руку лікарі збирали буквально по частинах, розповіла кореспондентка ТСН Анастасія Невірна.

«Я водій і побіг до автобуса, бо там могли бути люди»

Пан Юрій щойно вийшов із крамниці, коли почув потужний вибух. Просто посеред дороги в одну мить спалахнув автобус та кілька автівок. Чоловік, не роздумуючи ні секунди, кинувся в епіцентр вогню, аби витягати поранених.

Юрій, постраждалий: «Я водій сам, побіг до автобуса, бо там могли бути люди. Буквально хвилина — бачу, пікірує третій „Шахед“, і пікірує прямо на нас. Я розвернувся бігти назад, і тут вибух — буквально поруч. Мені відірвало руку, не знаю чим».

Пан Юрій у лікарні / © ТСН

Порятунок силами перехожих

Поки до місця влучання їхали швидкі, долю Юрія вирішували звичайні перехожі. Пораненого чоловіка, який стікав кров’ю, рятували всім миром.

Юрій згадує: «Я біжу, кричу: допоможіть, люди! Знайшлися спочатку дві жінки, потім ще двоє чоловіків. Наклали десь мотузку, джгут… А потім хлопець прибіг — чи купив, чи з машини десь взяв справжній турнікет і перетягнув мені руку».

Медики врятували Юрію руку

Стан Юрія був одним із найтяжчих серед 19 поранених того дня. Коли його доправили до операційної, медики готувалися до найгіршого.

Лікар стаціонару: «У нього було важке поранення лівої руки з великим дефектом тканин. Чесно кажучи, перша думка була, що доведеться руку ампутувати».

Однак хірурги вирішили боротися. Багатогодинна операція, переливання 2,5 літрів крові та встановлення апарату зовнішньої фіксації дали результат — руку вдалося зберегти. Тепер на Юрія чекає тривалий шлях: кісткова пластика та пластика м’яких тканин, що триватиме кілька місяців.

Попри пережите, чоловік намагається посміхатися і не втомлюється дякувати лікарям та випадковим перехожим, які не пройшли повз.

