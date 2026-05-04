Курс валют на 5 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 5 травня.

Порівняно з попереднім днем вартість долара США підвищилася на 9 копійок і становить 44,00 гривні. Змінилися й показники євро (втратив 14 копійок) та злотого (впав на 4 копійки).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 44,00 (+9 коп.)

Курс євро

1 євро — 51,45 (-14 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 12,08 (-4 коп.)

Раніше ми писали про те, у якій валюті краще збергіати гроші. Передовсім експерти радять диверсифікувати заощадження: частину тримати в гривні (зокрема в ОВДП із дохідністю близько 14%), а решту — у доларах і євро. Валюта зараз дає низький прибуток, але її варто купувати під час просідання курсу та не продавати без потреби. Оптимально формувати портфель у пропорції приблизно третина гривня, третина долар і третина євро.

