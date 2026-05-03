Як отримати грошову компенсацію замість "пакунка малюка": покрокова інструкція

"Пакунок малюка" / © ТСН.ua

Реклама

Після народження дитини сім’я має право на отримання одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка». За бажанням батьки можуть одержати грошову компенсацію.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Гроші замість “пакунку малюка” — як подати заяву

Подати заяву можна в паперовому вигляді:

Реклама

до сервісного центру Пенсійного фонду України;

через адміністратора ЦНАП;

через уповноважену посадову особу громади або військової адміністрації (у разі відсутності ЦНАП);

поштою.

Також заяву можна надіслати в електронній формі, онлайн. Це можна зробити через портал Дія у складі комплексної послуги «єМалятко» або через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Для онлайн-подачі заяви через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України алгоритм дій такий:

На вебпорталі Пенсійного фонду України авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) та натисніть кнопку «Увійти»; В особистому кабінеті на панелі ліворуч у розділі «Комунікації з ПФУ» оберіть опцію «Заяви про призначення окремих видів державних соціальних допомог»; У вікні, що відкриється, оберіть розділ «Окремі види державних соціальних допомог»; Заповніть онлайн-форму заяви, що з’явиться на екрані. Зазначте назву обраного Головного управління Пенсійного фонду України. У полі «Вид призначення» оберіть рядок «Грошова компенсація вартості одноразової натуральної допомоги „пакунок малюка“; Вкажіть загальні дані про заявника, інформацію про документ, що посвідчує особу, дані місця реєстрації та проживання; У полі «Дані щодо виплати» оберіть спосіб виплати через банк та внесіть реквізити рахунку зі спеціальним режимом використання (IBAN); Для зазначення інформації про новонароджену дитину розгорніть поле «Учасники звернення», натиснувши кнопку «Додати», та внесіть необхідну інформацію; За потреби додайте копії сканованих документів, перелік яких зазначено у випадаючому меню, вкажіть спосіб отримання повідомлення про призначення виплати та надайте згоду на обробку персональних даних; Перевірте дані сформованої заяви та надішліть її до Пенсійного фонду України, натиснувши кнопку «Підписати та відправити в ПФУ».

З результатом розгляду заяви про призначення виплати можна ознайомитись у розділі «Мої звернення».

Також опубліковано покрокову відеоінструкцію.

Реклама

Нагадаємо, Червоний Хрест пропонує різного роду програми соціально-економічної допомоги українцям. Сума залежить від типу підтримки.

Новини партнерів