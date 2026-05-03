Як отримати грошову компенсацію замість "пакунка малюка": покрокова інструкція

Заяву на компенсацію можна подати як в паперовому вигляді, так і в електронному - онлайн.

Після народження дитини сім’я має право на отримання одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка». За бажанням батьки можуть одержати грошову компенсацію.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Гроші замість “пакунку малюка” — як подати заяву

Подати заяву можна в паперовому вигляді:

  • до сервісного центру Пенсійного фонду України;

  • через адміністратора ЦНАП;

  • через уповноважену посадову особу громади або військової адміністрації (у разі відсутності ЦНАП);

  • поштою.

Також заяву можна надіслати в електронній формі, онлайн. Це можна зробити через портал Дія у складі комплексної послуги «єМалятко» або через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Для онлайн-подачі заяви через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України алгоритм дій такий:

  1. На вебпорталі Пенсійного фонду України авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) та натисніть кнопку «Увійти»;

  2. В особистому кабінеті на панелі ліворуч у розділі «Комунікації з ПФУ» оберіть опцію «Заяви про призначення окремих видів державних соціальних допомог»;

  3. У вікні, що відкриється, оберіть розділ «Окремі види державних соціальних допомог»;

  4. Заповніть онлайн-форму заяви, що з’явиться на екрані. Зазначте назву обраного Головного управління Пенсійного фонду України. У полі «Вид призначення» оберіть рядок «Грошова компенсація вартості одноразової натуральної допомоги „пакунок малюка“;

  5. Вкажіть загальні дані про заявника, інформацію про документ, що посвідчує особу, дані місця реєстрації та проживання;

  6. У полі «Дані щодо виплати» оберіть спосіб виплати через банк та внесіть реквізити рахунку зі спеціальним режимом використання (IBAN);

  7. Для зазначення інформації про новонароджену дитину розгорніть поле «Учасники звернення», натиснувши кнопку «Додати», та внесіть необхідну інформацію;

  8. За потреби додайте копії сканованих документів, перелік яких зазначено у випадаючому меню, вкажіть спосіб отримання повідомлення про призначення виплати та надайте згоду на обробку персональних даних;

  9. Перевірте дані сформованої заяви та надішліть її до Пенсійного фонду України, натиснувши кнопку «Підписати та відправити в ПФУ».

З результатом розгляду заяви про призначення виплати можна ознайомитись у розділі «Мої звернення».

Також опубліковано покрокову відеоінструкцію.

Нагадаємо, Червоний Хрест пропонує різного роду програми соціально-економічної допомоги українцям. Сума залежить від типу підтримки.

