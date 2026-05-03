- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 68
- Час на прочитання
- 2 хв
Як отримати грошову компенсацію замість "пакунка малюка": покрокова інструкція
Заяву на компенсацію можна подати як в паперовому вигляді, так і в електронному - онлайн.
Після народження дитини сім’я має право на отримання одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка». За бажанням батьки можуть одержати грошову компенсацію.
Про це повідомили у Пенсійному фонді України.
Гроші замість “пакунку малюка” — як подати заяву
Подати заяву можна в паперовому вигляді:
до сервісного центру Пенсійного фонду України;
через адміністратора ЦНАП;
через уповноважену посадову особу громади або військової адміністрації (у разі відсутності ЦНАП);
поштою.
Також заяву можна надіслати в електронній формі, онлайн. Це можна зробити через портал Дія у складі комплексної послуги «єМалятко» або через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.
Для онлайн-подачі заяви через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України алгоритм дій такий:
На вебпорталі Пенсійного фонду України авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) та натисніть кнопку «Увійти»;
В особистому кабінеті на панелі ліворуч у розділі «Комунікації з ПФУ» оберіть опцію «Заяви про призначення окремих видів державних соціальних допомог»;
У вікні, що відкриється, оберіть розділ «Окремі види державних соціальних допомог»;
Заповніть онлайн-форму заяви, що з’явиться на екрані. Зазначте назву обраного Головного управління Пенсійного фонду України. У полі «Вид призначення» оберіть рядок «Грошова компенсація вартості одноразової натуральної допомоги „пакунок малюка“;
Вкажіть загальні дані про заявника, інформацію про документ, що посвідчує особу, дані місця реєстрації та проживання;
У полі «Дані щодо виплати» оберіть спосіб виплати через банк та внесіть реквізити рахунку зі спеціальним режимом використання (IBAN);
Для зазначення інформації про новонароджену дитину розгорніть поле «Учасники звернення», натиснувши кнопку «Додати», та внесіть необхідну інформацію;
За потреби додайте копії сканованих документів, перелік яких зазначено у випадаючому меню, вкажіть спосіб отримання повідомлення про призначення виплати та надайте згоду на обробку персональних даних;
Перевірте дані сформованої заяви та надішліть її до Пенсійного фонду України, натиснувши кнопку «Підписати та відправити в ПФУ».
З результатом розгляду заяви про призначення виплати можна ознайомитись у розділі «Мої звернення».
Також опубліковано покрокову відеоінструкцію.
Нагадаємо, Червоний Хрест пропонує різного роду програми соціально-економічної допомоги українцям. Сума залежить від типу підтримки.