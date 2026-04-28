Як молодим мамам оформити допомогу від держави онлайн: покрокова інструкція (відео)

Cімʼя, у якої народилася дитина, має право на отримання одноразової натуральної допомоги «Пакунок малюка». За бажанням замість натуральної допомоги батьки можуть одержати грошову компенсацію.

Про тце повідомляє Пенсійний фонд України.

Важливо! Грошова компенсація призначається, якщо звернення за нею надійшло не пізніше ніж через 12 місяців з дня народження дитини.

Подати заяву можна в паперовому вигляді: до сервісного центру Пенсійного фонду України; через адміністратора ЦНАП; через уповноважену посадову особу громади або військової адміністрації (у разі відсутності ЦНАП); поштою або в електронній формі, онлайн — через Портал Дія у складі комплексної послуги «єМалятко» або через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Для онлайн-подачі заяви через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України алгоритм дій такий:

Крок 1. На вебпорталі Пенсійного фонду України авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) та натисніть кнопку «Увійти».

Крок 2. В особистому кабінеті на панелі ліворуч у розділі «Комунікації з ПФУ» оберіть опцію «Заяви про призначення окремих видів державних соціальних допомог».

Крок 3. У вікні, що відкриється, оберіть розділ «Окремі види державних соціальних допомог».

Крок 4. Заповніть онлайн-форму заяви, що з’явиться на екрані. Зазначте назву обраного Головного управління Пенсійного фонду України. У полі «Вид призначення» оберіть рядок «Грошова компенсація вартості одноразової натуральної допомоги „пакунок малюка“.

Крок 5. Вкажіть загальні дані про заявника, інформацію про документ, що посвідчує особу, дані місця реєстрації та проживання.

Важливо! Поля, позначені зірочкою «*», є обов’язковими для заповнення.

Крок 6. У полі «Дані щодо виплати» оберіть спосіб виплати через банк та внесіть реквізити рахунку зі спеціальним режимом використання (IBAN).

Важливо! Грошова компенсація «Пакунок малюка» виплачуються через спеціальний рахунок з особливим режимом використання, відкритий в уповноваженому банку.

Крок 7. Для зазначення інформації про новонароджену дитину розгорніть поле «Учасники звернення», натиснувши кнопку «Додати», та внесіть необхідну інформацію.

Крок 8. За потреби додайте копії сканованих документів, перелік яких зазначено у випадаючому меню, вкажіть спосіб отримання повідомлення про призначення виплати та надайте згоду на обробку персональних даних.

Крок 9. Перевірте дані сформованої заяви та надішліть її до Пенсійного фонду України, натиснувши кнопку «Підписати та відправити в ПФУ».

Важливо! З результатом розгляду заяви про призначення виплати можна ознайомитись у розділі «Мої звернення».

З відеоінструкцією, як подати заяву на грошову компенсацію «Пакунка малюка» онлайн, можна ознайомитись нижче:

