Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
39
Час на прочитання
2 хв

День ангела 1 травня: кого та як вітати з іменинами

1 травня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 1 травня, день ангела

Хто святкує день ангела 1 травня

1 травня 2026 року привітайте з іменинами Єремію, Ігнатія, Макарія, Тамару.

Єремія — давньоєврейське походження, означає «звеличений Богом». В дитинстві прямолінійний, відкритий. В дорослому віці стає відповідальним, працьовитим.

Ігнатій — латинське ім’я, перекладається як «вогненний». В дитинстві має вибуховий характер, енергійний. В дорослому віці стає доброзичливим, пристрасним.

Макарій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «блаженний». В дитинстві чесний, відкритий. В дорослому віці стає справедливим, щирим.

Тамара — давньоєврейське походження, означає «фінікова пальма». В дитинстві емоційна, співчутлива. В дорослому віці стає безкорисливою, сміливою.

День ангела 1 травня — душевні привітання в прозі

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди оберігає тебе від усього злого, дарує силу, мудрість і спокій у серці. Бажаю світла, любові та радості щодня!

З Днем ангела! Нехай у твоєму житті завжди буде місце для щирих людей, добрих подій і великих звершень. Хай ангел-охоронець веде тебе дорогою щастя та гармонії.

Вітаю зі святом твого небесного покровителя! Нехай він завжди стоїть поруч, захищає від негараздів і допомагає здійснювати всі твої мрії. Миру, тепла і благополуччя тобі!

З Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний захисник завжди підтримував тебе у важкі хвилини, надихав на добрі справи і наповнював життя радістю та вірою в краще.

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай кожен день буде осяяний світлом любові, добром і надійною підтримкою твого ангела-охоронця. Здоров’я, щастя і невичерпної енергії тобі!

