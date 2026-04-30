Гороскоп на 1 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли велика ймовірність необдуманих і небезпечних вчинків
День потужної місячної енергетики, яка хоч і є позитивною, проте може мати на нас негативний вплив.
Саме тому в цей час не варто розпочинати нові справи — успішними вони однаково не стануть, як і серйозні рішення, ухвалені в цей час, які заздалегідь виявляться невдалими, тому як від першого, так і від другого в цей час краще відмовитися.
Також занадто велика ймовірність необдуманих, а тому небезпечних вчинків, які можна зробити в той час. Ошуканство, допущене сьогодні у стосунках із близькими людьми, може стати причиною серйозного конфлікту — аж до повного розірвання стосунків.
Овен
Почавши працювати над проєктом, який здасться вам надзвичайно важливим, намагайтеся не втрачати взятий від самого початку темп, відволікаючись на розмови телефоном або спілкування в месенджерах — це забере багато часу і сил.
Телець
Зі слів і вчинків близьких вам людей у жодному разі не можна робити поспішні — необдумані — висновки: спочатку треба зрозуміти, чому людина вчинила так, а не інакше, а вже потім виносити своє судження.
Близнята
Властива вам неоднозначність і двоїстість цього разу дасть про себе знати найнаполегливішим чином: щоб суперечливі емоції не розривали на частини, необхідно щосили тримати себе в руках.
Рак
Найважливіше, що необхідно зробити представникам знака цього дня, — не впасти в депресію, і для цієї мети всі засоби добрі, але найкраще — спілкування з людьми, які свідомо піднімуть настрій.
Лев
Сьогодні ймовірність стати жертвою шахраїв сильна, як ніколи, тому не варто вірити людям, яких ви погано знаєте або не знаєте зовсім: вам важко буде зрозуміти, що саме вони задумали проти вас.
Діва
Представникам знака не рекомендується обговорювати свої справи зі сторонніми людьми — серед них може трапитися людина з негативною енергетикою, а таке поняття, як пристріт, поки що ніхто не скасовував.
Терези
Через імовірність серйозного конфлікту необхідно обмежити спілкування з близькими людьми: почуття, які ви до них матимете, змусять особливо сильно переконувати їх у своїй правоті, що їм не сподобається.
Скорпіон
Не варто братися за реалізацію складних і серйозних проєктів — на них може елементарно не вистачити сил, тому краще зробити кілька невеликих, але не менш важливих справ — ефект виявиться рівноцінним.
Стрілець
Охочих зіпсувати вам настрій сьогодні буде багато, але не варто сприймати близько до серця слова негативно налаштованих щодо вас людей: найімовірніше, їхня думка не має для вас абсолютно жодного значення.
Козоріг
У разі ймовірного сьогодні загострення хронічних недуг необхідно одразу ж звернутися до лікаря і чітко дотримуватися всіх його приписів, інакше наслідки можуть виявитися непередбачуваними.
Водолій
У пошуках відповіді на важливе питання необхідно звернутися до самого себе, точніше — свого внутрішнього голосу: тільки він, на відміну від людей із оточення, зможе правильно оцінити ситуацію і підказати, як діяти.
Риби
Ретельно продумувати кожне своє слово потрібно завжди, але сьогодні це особливо важливо: великий ризик наговорити зайвого і зіпсувати стосунки з кимось із близьких людей, налагодити які буде непросто.
