ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
164
Час на прочитання
2 хв

Шведський король Карл XVI Густав святкує 80-річчя: родина та королівські гості зібралися на урочистий обід

Королівська родина Швеції сьогодні святкує день народження короля Карла XVI Густава, якому виповнюється 80 років.

Автор публікації
Ольга Кузьменко
Коментарі
Королева Сільвія та король Карл Густав

Королева Сільвія та король Карл Густав / © Getty Images

Королева Сільвія та король Карл XVI Густав були присутні сьогодні на урочистому обіді на честь монарха в міській ратуші під час святкування його 80-річчя.

Вранці члени королівської родини були присутні на службі в палацовій каплиці. Служба подяки проводилася з нагоди святкування 80-річчя короля.

Королева Сільвія та король Карл Густав / © Getty Images

Королева Сільвія та король Карл Густав / © Getty Images

Te Deum, служба подяки, — це старовинна церковна церемонія, яка проводиться під час важливих подій у королівській родині: хрещень, днів народження, річниць та інших урочистих випадків, повідомляє королівський палац Швеції.

За традицією військовослужбовці були присутні на святкуванні дня народження короля у зовнішньому дворі. Під час церемонії було продемонстровано штандарт Збройних сил.

Королівська родина Швеції / © Getty Images

Королівська родина Швеції / © Getty Images

У зовнішньому дворі зібрався великий натовп доброзичливців, щоб віддати шану королеві у зв’язку з його 80-річчям.

Після зміни варти король вийшов на терасу Лейконбаккена під салют зі Скеппсгольмена. Потім шведські ВПС здійснили проліт над містом.

Королівська родина Швеції / © Getty Images

Королівська родина Швеції / © Getty Images

На святкування ювілею монарха зібралося багато інших королівських гостей. Король Данії Фредерік X, його дружина королева Мері та мати королева Маргрете II, великі герцог і герцогиня Люксембурзькі, діти й онуки короля та королеви та безліч доброзичливців.

Король Фредерік X і королева Мері / © Getty Images

Король Фредерік X і королева Мері / © Getty Images

Великий герцог Гійом і велика герцогиня Стефанія / © Getty Images

Великий герцог Гійом і велика герцогиня Стефанія / © Getty Images

Королева Маргрете II / © Getty Images

Королева Маргрете II / © Getty Images

Принцеса Софія та принц Карл Філіп з дітьми / © Getty Images

Принцеса Софія та принц Карл Філіп з дітьми / © Getty Images

Також в Instagram королівської родини поділилися милою добіркою фотографій іменинника, починаючи з його дитячих знімків і до сьогодні.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
164
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie