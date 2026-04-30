Шведський король Карл XVI Густав святкує 80-річчя: родина та королівські гості зібралися на урочистий обід
Королівська родина Швеції сьогодні святкує день народження короля Карла XVI Густава, якому виповнюється 80 років.
Королева Сільвія та король Карл XVI Густав були присутні сьогодні на урочистому обіді на честь монарха в міській ратуші під час святкування його 80-річчя.
Вранці члени королівської родини були присутні на службі в палацовій каплиці. Служба подяки проводилася з нагоди святкування 80-річчя короля.
Te Deum, служба подяки, — це старовинна церковна церемонія, яка проводиться під час важливих подій у королівській родині: хрещень, днів народження, річниць та інших урочистих випадків, повідомляє королівський палац Швеції.
За традицією військовослужбовці були присутні на святкуванні дня народження короля у зовнішньому дворі. Під час церемонії було продемонстровано штандарт Збройних сил.
У зовнішньому дворі зібрався великий натовп доброзичливців, щоб віддати шану королеві у зв’язку з його 80-річчям.
Після зміни варти король вийшов на терасу Лейконбаккена під салют зі Скеппсгольмена. Потім шведські ВПС здійснили проліт над містом.
На святкування ювілею монарха зібралося багато інших королівських гостей. Король Данії Фредерік X, його дружина королева Мері та мати королева Маргрете II, великі герцог і герцогиня Люксембурзькі, діти й онуки короля та королеви та безліч доброзичливців.
Також в Instagram королівської родини поділилися милою добіркою фотографій іменинника, починаючи з його дитячих знімків і до сьогодні.