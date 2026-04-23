Іспанська королева Летиція та шведська принцеса Софія носять однакові спідниці

Шведська принцеса Софія має таку саму спідницю, як і іспанська королева Летиція.

Королева Летиція та принцеса Софія

Королева Летиція та принцеса Софія / © Getty Images

Вчора королева Летиція з'явилася на заході напередодні церемонії вручення премії "Мігель де Сервантес 2025" у Королівському палаці в Мадриді.

Вона була одягнена у блакитну блузку та спідницю такого самого кольору з поясом на талії від Hugo Boss. Завершила свій образ Її Величність нюдовими туфлями-слінгбеками з відкритою п'ятою на невисоких підборах та гарними сережками з аквамаринами.

Принцеса Софія Шведська носила таку саму спідницю Hugo Boss з поясом ще 2019 року, відвідуючи Стокгольмський університет для участі у конференції з питань навчання та дислексії. Вона тоді поєднувала спідницю з чорною водолазкою, картатим пальтом та чорними туфлями-човниками із замші на підборах.

Нагадаємо, нещодавно принцеса Софія та її чоловік принц Карл Філіп ділилися новим фото сина-іменинника принца Олександра, йому виповнилося десять років.

