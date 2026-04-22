- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 57
- Час на прочитання
- 1 хв
Королева Летиція підібрала до красивого небесно-блакитного вбрання аквамаринові сережки і приїхала на прийом
Королева Летиція організувала офіційний обід на честь вручення премії "Мігель де Сервантес 2025" у Королівському палаці в Мадриді.
Їхні Величності король і королева головували на традиційному обіді в Королівському палаці Мадрида, що передував врученню премії Сервантеса 2025 року, яка цього року присуджується мексиканському письменнику Гонсало Селоріо.
Летиція обрала для цього виходу шовкову блузку з чіткими лініями та делікатним драпуванням на вирізі та спідницю-олівець від Hugo Boss з поясом, що підкреслює талію. І завершила образ королева нюдовими туфлями-слінгбеками з відкритою п'ятою на невисоких підборах.
Її Величність розпустила волосся і зробила виразний макіяж, а також одягла сережки зі знімними аквамаринами від ювелірного бренду Aldao. Колір каменю в цих сережках ідеально доповнював її вбрання. Також Летиція не виходить на публіку без улюбленої каблучки від Coreterno.
Король Філіпп VI одягнув сірий смугастий костюм і підібрав блакитну сорочку і строкату краватку, щоб чудово гармонувати з дружиною.