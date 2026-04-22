Королева Летиція підібрала до красивого небесно-блакитного вбрання аквамаринові сережки і приїхала на прийом

Королева Летиція

Їхні Величності король і королева головували на традиційному обіді в Королівському палаці Мадрида, що передував врученню премії Сервантеса 2025 року, яка цього року присуджується мексиканському письменнику Гонсало Селоріо.

Летиція обрала для цього виходу шовкову блузку з чіткими лініями та делікатним драпуванням на вирізі та спідницю-олівець від Hugo Boss з поясом, що підкреслює талію. І завершила образ королева нюдовими туфлями-слінгбеками з відкритою п'ятою на невисоких підборах.

Її Величність розпустила волосся і зробила виразний макіяж, а також одягла сережки зі знімними аквамаринами від ювелірного бренду Aldao. Колір каменю в цих сережках ідеально доповнював її вбрання. Також Летиція не виходить на публіку без улюбленої каблучки від Coreterno.

Король Філіпп VI одягнув сірий смугастий костюм і підібрав блакитну сорочку і строкату краватку, щоб чудово гармонувати з дружиною.