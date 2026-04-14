Королева Летиція повторила образ тринадцятирічної давнини, і він так само ефектний

Королева Летиція

Реклама

На захід королева приїхала в короткому жакеті з твіду від Mango з торочкою, під яким була біла блузка з круглим вирізом Hugo Boss і широкі білі штани зі стрілками.

До речі, цей жакет ми вперше побачили на Летиції 2013 року під час офіційного візиту до Сполучених Штатів, коли вона була ще принцесою Астурійською. Вона носила його з чорними прямими штанями і також білою блузкою.

Летиція 2013 року

Її Величність була взута в молочно-білі туфлі — модель Babies Paula від Sézane на невисоких стійких підборах. Образ Летиція доповнила сережками-цвяшками у вигляді блискавки з 9-каратного жовтого золота та діамантів, каблучкою Coreterno, макіяжем у ніжних рожевих відтінках і розпустила волосся.

Реклама