Як "загартувати" розсаду перед садінням і чи обовʼязково це робити

Як «загартувати» розсаду

Розсада, вирощена вдома чи куплена у теплиці, звикає до майже ідеальних умов, а саме стабільної температури, відсутності вітру та м’якого світла. Зовнішній світ — зовсім інший, там сонце яскравіше, вітер сильніший, а температура постійно змінюється. Тож видання Martha Stewart нагадує, що перед садінням рослини потрібно обов’язково «загартувати». Інакше навіть найміцніша розсада може не витримати переходу у відкритий ґрунт. Саме тому різкий «переїзд» у сад часто закінчується так званим трансплантаційним шоком, коли рослина може припинити рости, почати слабнути чи навіть загинути.

Щоб цього не сталося, існує простий, але критично важливий процес — загартовування.

Важливість «загартовування»

Загартовування — поступове привчання рослин до реальних умов, а саме сонячного світла, вітру та перепадів температур. Без цього кроку рослина буквально не встигає адаптуватися, тож у результаті отримуємо уповільнений розвиток або повну втрату саджанця.

Натомість правильна підготовка зміцнює рослини, підвищує їхню витривалість і значно покращує подальший ріст. І хороша новина, що це під силу зробити навіть новачкам.

Як правильно загартовувати розсаду

Процес триває приблизно 1–2 тижні та будується на поступовості.

День 1. У теплий день, коли температура вище +7°C, винесіть розсаду на вулицю у затінене місце або з розсіяним світлом, але лише на 1 годину. Після цього поверніть її назад у приміщення.

День 2. Повторіть, але збільште час до 2 годин.

Далі протягом наступних днів поступово збільшуйте час перебування на вулиці та додавайте більше сонячного світла. Через 1–2 тижні рослини вже зможуть проводити на відкритому повітрі більшу частину дня.

Коли розсада легко переносить ці умови, процес завершено.

Коли можна висаджувати

Навіть після загартовування не варто поспішати. Важливо перевірити температуру ґрунту — вона має бути приблизно +21°C — та відсутність ризику заморозків.

Ідеально обрати похмурий день або час без прямого сонячного світла. Після садіння рослини потрібно рясно полити.

Коли починати загартовування

Зазвичай процес стартує за 2 тижні до останніх весняних заморозків. Орієнтир температури вдень — приблизно +7 або +10°C і вище. Деякі холодостійкі культури, наприклад, капустяні чи братки, можна загартовувати навіть раніше.

Поради

Стежте за погодою. Весна мінлива, тому за +15°C і спокійної погоди розсаду можна залишати на весь день, а коли нічна температура стабільно вище +7°C, то можна залишати й на ніч.

Захищайте від холоду та дощу. Якщо температура падає нижче +7°C або йдуть тривалі дощі, рослини краще занести всередину. Якщо вони вже висаджені, накрийте їх тканиною чи агроволокном, або занесіть горщики у приміщення.

Спрощуйте процес. Якщо розсади багато, використовуйте тачку чи візок — це значно полегшить переміщення між домом і вулицею.

Загартовування — не складна агротехніка, а швидше уважність і терпіння. Саме цей етап визначає, чи стане ваша розсада сильними рослинами, чи не витримає перших викликів природи. Отже, якщо дати рослинам час адаптуватися, вони віддячать вам здоровим ростом, витривалістю та щедрим урожаєм.