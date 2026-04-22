Енн Гетевей поєднала яскраві кросівки з принтом і легку сукню, і цей стиль ми побачимо ще не раз

Своїм образом вона наче натякає: забудьте про підбори.

Юлія Каранковська
Енн Гетевей / © Getty Images

У межах промотуру до фільму «Диявол носить Prada 2» акторка Енн Гетевей дуже активно з’являється на публіці і відповідно змінює образи, які для неї підбирає стилістка Ерін Волш. Та одне із вбрань Енн вибивалось з її звичного гламурного стилю, а більше нагадувало зручний лук на щодень.

Замість впізнаваних елегантних підборів вона обрала зручну модель — кросівки Adidas Tokyo з яскравим зебровим принтом та чорними шнурками. Однак вибір такої моделі явно не був випадковістю, адже тваринний принт — один із головних трендів весни 2026 року і Гетевей, звісно, це знала.

Вона також одягла сукню без рукавів шоколадного відтінку цікавого крою з високою горловиною, накладними кишенями і прозорою вставкою на спідниці. Ансамбль доповнювали сонцезахисні окуляри Bvlgari та класична чорна сумка Hermès Birkin, яку вона прикрасила знаменитим коником Hermes Rodeo.

