Енн Гетевей сходила на інтерв’ю у сукні, яку у 90-х рекламувала Наомі Кемпбелл

Енн Гетевей / © Getty Images

Акторка з’явилася на «Пізньому шоу зі Стівеном Колбертом» у вбранні, яке могло би виставлятись у музеї — вінтажній сукні від бренду Versace з осінньої колекції 1991 року.

Ця поява на публіці стала частиною рекламних заходів пов’язаних з майбутніми проєктами Гетевей, адже за її участі виходять такі фільми як «Мати Марія» та «Диявол носить Prada 2» і вибір сукні був дійсно вдалим, адже привернув увагу світу до Енн.

Енн Гетевей / © Getty Images

Ця маленька чорна сукня з декольте у формі серця, довгими рукавами і великими золотими ґудзиками створена модельєром Джанні Версаче. Енн носила її у поєднанні з туфлями на високій платформі та ремінцями, у яких була неодноразово зазнімкована вже цього тижня.

Таку ж сукню носила на подіумі легендарна супермодель 90-х Наомі Кемпбелл, а колекцію італійського дизайнера, в якій сукня була представлена, багато хто вважає однією з найкращих у історії бренду.