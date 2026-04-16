Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 17 квітня

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 17 квітня?

Місяць розповідає

День, коли не варто нікуди поспішати: зранку — через важку енергетику і пов’язаний з нею поганий настрій, після обіду — через відсутність моральних і фізичних сил. Негативу необхідно протистояти, втому і стомлюваність «лікувати» відпочинком.

Місяць рекомендує

Друга половина дня сприятлива для складання планів на майбутнє, які можуть зачіпати будь-яку життєву сферу — від професійної до особистої. До того ж астрологи радять включати до них навіть відверто нереальні пункти, які — найнеймовірнішим чином — можуть здійснитися начебто за помахом чарівної палички.

Місяць застерігає

Небажано братися за складні справи, особливо якщо вони стосуються розв’язання професійних питань — у них виявляться так звані підводні камені, яких не видно навіть за умови найближчого розгляду. Також необхідно відмовитися від посередництва в конфліктах, учасниками яких є близькі нам люди — рідні або друзі. Примирити їх однаково не вдасться, а ось стати в їхніх очах винними у сварці можна буде легко.

Читайте також: