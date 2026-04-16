ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
103
Час на прочитання
1 хв

Красива пара: Бренда Сонг і Маколей Калкін вийшли разом у світ

Зірка фільму «Сам удома» прийшов підтримати кохану на презентації серіалу, у якому вона зіграла.

Автор публікації
Юлія Каранковська
Бренда Сонг і Маколей Калкін

Бренда Сонг і Маколей Калкін / © Associated Press

Акторське подружжя Бренда Сонг і Маколей Калкін відвідали разом прем’єру другого сезону серіалу «Плеймейкерка», який презентували в Лос-Анджелесі.

Подружжя позувало фотографам на червоній доріжці обіймаючись і мало чудовий вигляд. Бренда одягла вишукану гламурну сукню з довгими рукавами і лелітками від Dolce & Gabbana, яку також прикрашало імітування корсету. Волосся акторка зібрала у високу зачіску, а на її обличчі був яскравий макіяж.

Бренда Сонг / © Associated Press

Бренда Сонг / © Associated Press

Маколей же одягнув стильний синій костюм і білу сорочку, а також доповнив лук такими деталями як окуляри на очах, прикраси на пальцях і яскравий червоний манікюр.

Бренда Сонг і Маколей Калкін / © Associated Press

Бренда Сонг і Маколей Калкін / © Associated Press

Нагадаємо, що пара разом від липня 2017 року, а 5 квітня 2021 року у них народився син Дакота Сонг Калкін, якого вони назвали на честь сестри Калкіна, яка померла 2008 року — її збила машина на пішохідному переході. 18 березня 2023 року також стало відомо, що у грудні 2022 року Маколей і Бренда стали батьками вдруге — у них народився хлопчик, якого назвали Карсон.

Дата публікації
Кількість переглядів
103
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie