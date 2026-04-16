Красива пара: Бренда Сонг і Маколей Калкін вийшли разом у світ

Бренда Сонг і Маколей Калкін / © Associated Press

Акторське подружжя Бренда Сонг і Маколей Калкін відвідали разом прем’єру другого сезону серіалу «Плеймейкерка», який презентували в Лос-Анджелесі.

Подружжя позувало фотографам на червоній доріжці обіймаючись і мало чудовий вигляд. Бренда одягла вишукану гламурну сукню з довгими рукавами і лелітками від Dolce & Gabbana, яку також прикрашало імітування корсету. Волосся акторка зібрала у високу зачіску, а на її обличчі був яскравий макіяж.

Маколей же одягнув стильний синій костюм і білу сорочку, а також доповнив лук такими деталями як окуляри на очах, прикраси на пальцях і яскравий червоний манікюр.

Нагадаємо, що пара разом від липня 2017 року, а 5 квітня 2021 року у них народився син Дакота Сонг Калкін, якого вони назвали на честь сестри Калкіна, яка померла 2008 року — її збила машина на пішохідному переході. 18 березня 2023 року також стало відомо, що у грудні 2022 року Маколей і Бренда стали батьками вдруге — у них народився хлопчик, якого назвали Карсон.