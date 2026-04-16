ТСН в социальных сетях

Красивая пара: Бренда Сонг и Маколей Калкин вышли вместе в свет

Звезда фильма «Один дома» пришел поддержать любимую на презентации сериала, в котором она сыграла.

Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Бренда Сонг и Маколей Калкин

Бренда Сонг и Маколей Калкин / © Associated Press

Актерская чета Бренда Сонг и Маколей Калкин посетили вместе премьеру второго сезона сериала «Плеймейкерша», который презентовали в Лос-Анджелесе.

Супруги позировали фотографам на красной дорожке в обнимку и выглядели великолепно. Бренда надела изысканное гламурное платье с длинными рукавами и пайетками от Dolce & Gabbana, которое также украшало имитирование корсета. Волосы актриса собрала в высокую прическу, а на ее лице был яркий макияж.

Бренда Сонг / © Associated Press

Бренда Сонг / © Associated Press

Маколей же надел стильный синий костюм и белую рубашку, а также дополнил лук такими деталями как очки на глазах, украшения на пальцах и яркий красный маникюр.

Бренда Сонг и Маколей Калкин / © Associated Press

Бренда Сонг и Маколей Калкин / © Associated Press

Напомним, что пара вместе с июля 2017 года, а 5 апреля 2021 года у них родился сын Дакота Сонг Калкин, которого они назвали в честь сестры Калкина, которая умерла в 2008 году — ее сбила машина на пешеходном переходе. 18 марта 2023 года также стало известно, что в декабре 2022 года Маколей и Бренда стали родителями во второй раз — у них родился мальчик, которого назвали Карсон.

268
