Известный украинский актер изменил первой жене с другой и шокировал, как та ему отомстила: "Я неверный"

На тот момент любовницей Алексея Суровцева была его нынешняя жена.

Алексей Суровцев

Украинский актер Алексей Суровцев откровенно рассказал о своем первом браке и честно признался в изменах.

По словам артиста, он женился еще в 21 год на своей возлюбленной Ольге. Их отношения начинались с искренних чувств, однако были непростыми — пара часто сходилась и расходилась. В итоге брак продлился всего два года и завершился из-за взаимных обид и неверности.

«Я неверный муж. Был. Не постоянно было, но последний год — это были измены. Это трудно назвать этот брак ошибкой молодости, но и на самом деле была к ней безумная любовь. Потом я был пацаном в 21 год и мы расставались с ней, потому что, как говорили ее подруги, я пацан для нее. Она была старше на год», — рассказал Алексей в интервью Славе Демину.

В то же время Суровцев вспомнил, что и его тогдашняя жена могла проводить время с другими мужчинами, что болезненно сказывалось на нем. По словам актера, это влияло на его самооценку, ведь он не мог позволить себе дорогие подарки или роскошный образ жизни. Несмотря на это, артист признает, что не оправдывает собственных поступков и сегодня смотрит на ситуацию иначе.

Алексей Суровцев / © instagram.com/surovtsev.alexei

«У нее появился кто-то, 40- или 30-летний мужчина, который водил по ресторанам. Не знаю, но мне кажется, что он был женат. Меня это подкосило и сделало больно. Я работал с ее мамой и помню, прихожу на ее день рождения, дарю три розы — то, что мог себе позволить. И вижу, что у нее в комнате их 100. Это сломало меня и ощущение "святости" брака, что вкладывали родители. Но я не оправдываю измены. Возможно, я себя таким образом оправдываю. Но мне тогда не хватало мудрости», — шокировал звезда.

Драматичным стал и финал их отношений. Вернувшись с гастролей, актер застал пустую квартиру — бывшая жена вывезла почти все вещи из квартиры, разрисовала стены оскорбительными надписями, а личные вещи его нынешней жены Ксении, которая тогда была его любовницей, испортила. К тому же забрала гонорар женщины.

Алексей Суровцев и его возлюбленная Ксения на архивном фото

Сегодня Суровцев признает, что не держит зла на бывшую. Он отмечает, что ее жизнь в будущем сложилась довольно непросто: женщина потеряла мужа на войне и воспитывает ребенка, сосредоточившись на вере.

