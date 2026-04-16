Ирина Сопонару объяснила, почему ушла из "Женского квартала" и чем теперь будет заниматься

Ирина Сопонару / © instagram.com/irinasoponaru

Украинская актриса Ирина Сопонару объяснила, почему ушла из развлекательного проекта "Женский квартал" и чем теперь будет заниматься.

В марте стало известно, что артиста покидает юмористическое шоу. Ирина Сопонару на проекте "Ранок у великому місті" признается, что это решение далось ей тяжело. Тем не менее, она решила шагать дальше и реализовываться в чем-то новом.

"Решение далось тяжело, потому что я очень люблю коллектив. Но такое приняла решение. Почему - это сложный вопрос, я не могу на него однозначно ответить. Мне хочется что-то другое пробовать в этой жизни", - делится артистка.

Ирина Сопонару также поделилась, что пока не знает, чем будет заниматься. Однако знаменитость уже успела сняться в кино. Также актриса начала активно заниматься стендаптом и посещать светские мероприятия.

"Пока вот снялась в кино, это в этом году, будет премьера в декабре. Это зимний фильм, такая зимняя сказка. Стендапом занимаюсь более активно, пока все. Живу жизнью - это так круто, оказывается. Хожу на премьеры", - добавила актриса.

Напомним, кроме Ирины Сопонару, из "Женского квартала" также ушли и "Трио Разные" Анастасия Оруджова, Алина Блажкевич и Александра Машлятина. Недавно артистка Вера Кекелия прокомментировала решение коллег покинуть юмористическое шоу.