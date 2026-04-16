РФ снова ударила дронами по остановке в большом городе: ранен малыш (фото, видео)

Вражеский удар по Запорожью также повредил восемь многоэтажек.

Автор публикации
Ирина Лабьяк
Последствия атаки на Запорожье днем 16 апреля

Дополнено новыми материалами

Российские войска атаковали Запорожье беспилотниками 16 апреля, попав в остановку общественного транспорта. В результате удара пострадал двухлетний мальчик.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Российские оккупанты посреди дня совершили атаку на Запорожье с помощью БпЛА.

В результате удара повреждена остановка общественного транспорта и восемь многоэтажных домов, расположенных рядом.

Также сообщается, что в результате обстрела пострадал двухлетний мальчик.

Сейчас ребенок находится под наблюдением врачей.

Последствия удара по остановке в Запорожье (5 фото)

атака на Запоріжжя вдень 16 квітня_3
атака на Запоріжжя вдень 16 квітня_5
атака на Запоріжжя вдень 16 квітня_2
атака на Запоріжжя вдень 16 квітня_4
атака на Запоріжжя вдень 16 квітня_1

Напомним, враг уже не впервые бьет по остановке общественного транспорта в Запорожье. Так, в ночь на 15 апреля захватчики атаковали город дронами, направив удар по гражданским объектам в центре города и жилых кварталах. В центре города российский БпЛА попал в остановку общественного транспорта, в результате чего погибла 74-летняя продавщица киоска. В другом районе удар пришелся по автостоянке, где полностью сгорели десятки частных автомобилей. Также зафиксирован «прилет» по территории одного из предприятий.

