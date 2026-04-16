РФ снова ударила дронами по остановке в большом городе: ранен малыш (фото, видео)
Вражеский удар по Запорожью также повредил восемь многоэтажек.
Российские войска атаковали Запорожье беспилотниками 16 апреля, попав в остановку общественного транспорта. В результате удара пострадал двухлетний мальчик.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Российские оккупанты посреди дня совершили атаку на Запорожье с помощью БпЛА.
В результате удара повреждена остановка общественного транспорта и восемь многоэтажных домов, расположенных рядом.
Также сообщается, что в результате обстрела пострадал двухлетний мальчик.
Сейчас ребенок находится под наблюдением врачей.
Последствия удара по остановке в Запорожье (5 фото)
Напомним, враг уже не впервые бьет по остановке общественного транспорта в Запорожье. Так, в ночь на 15 апреля захватчики атаковали город дронами, направив удар по гражданским объектам в центре города и жилых кварталах. В центре города российский БпЛА попал в остановку общественного транспорта, в результате чего погибла 74-летняя продавщица киоска. В другом районе удар пришелся по автостоянке, где полностью сгорели десятки частных автомобилей. Также зафиксирован «прилет» по территории одного из предприятий.