Помидоры / © Unsplash

Реклама

Весной томаты оказываются под угрозой фитофтороза из-за сочетания тепла и повышенной влажности. Впрочем, садоводы могут снизить риски с помощью простого приема — правильного мульчирования почвы.

Об этом сообщило издание Express.

Фитофтороз — распространенное грибковое заболевание, которое быстро распространяется во влажной среде. Споры переносятся водой, в частности во время дождя или полива, и в первую очередь поражают нижние листья. Они покрываются пятнами, буреют, сморщиваются и постепенно теряют способность к фотосинтезу. В результате растение ослабевает, его рост замедляется, а урожайность резко падает. Даже если плоды формируются, они могут загнивать еще до созревания.

Реклама

Специалисты советуют прежде всего контролировать уровень влаги. Помидоры нуждаются в пространстве для роста — это обеспечивает циркуляцию воздуха и помогает листьям быстрее высыхать после осадков. Важную роль играет и освещение: растения, растущие в тени, дольше остаются влажными и чаще поражаются болезнями.

Полив также имеет значение. Его рекомендуют осуществлять непосредственно под корень, избегая попадания воды на листья. Увлажнение сверху создает благоприятные условия для развития грибковых спор.

Одним из самых эффективных способов защиты называют мульчирование — покрытие почвы вокруг растений органическими или другими материалами. Такой слой работает как барьер: он не дает брызгам дождя поднимать частицы зараженного грунта на листья, где инфекция обычно и начинает развиваться. Для мульчирования можно использовать солому, сухие листья, бумагу или специальные укрывные материалы.

Кроме защитной функции, мульча помогает удерживать влагу в почве, регулирует ее температуру и постепенно обогащает питательными веществами. Это снижает стресс для растений и делает их более устойчивыми к болезням.

Реклама

В то же время садоводам советуют не спешить с мульчированием сразу после высадки рассады. Слишком раннее покрытие почвы может охладить ее, что замедлит развитие растений и отсрочит созревание плодов. Оптимально дать помидорам прижиться и подождать около месяца, пока земля достаточно прогреется.

