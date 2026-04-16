Одно дешевое средство уничтожит сорняки и отпугнет вредителей: как это работает

Белый уксус, который обычно используют в быту, может стать полезным инструментом и для ухода за садом — однако применять его следует осторожно и точечно.

Об этом сообщило издание Express.

Главный садовник Audley Stanbridge Earls Марк Двелли отметил, что уксус хорошо подходит для отдельных задач, в частности борьбы с сорняками, очистки поверхностей и ухода за инструментами, но не является универсальным средством.

Один из самых распространенных способов использования — удаление сорняков. Для этого советуют смешать литр воды с небольшим количеством белого уксуса и столовой ложкой средства для мытья посуды. Смесь наносят непосредственно на сорняки в жаркую солнечную погоду. Благодаря уксусной кислоте растения быстро обезвоживаются и погибают в течение суток. В то же время эксперт отмечает: распылять раствор на клумбах не стоит, чтобы не повредить культурные растения.

Также уксус можно использовать для отпугивания вредителей. В частности, он помогает отвадить муравьев и даже некоторых животных. Для этого ткань смачивают уксусом и раскладывают в местах их активности. В сухую солнечную погоду такой метод может нарушить маршруты муравьев.

Еще одна сфера применения — очистка твердых поверхностей. Раствор уксуса с водой в пропорции 1:1 помогает убрать грязь и водоросли с патио. Его наносят на поверхность, оставляют на 30-60 минут, после чего чистят щеткой и смывают. При этом некоторые материалы могут повреждаться под действием уксуса, поэтому их следует предварительно проверить.

Кроме того, это средство подходит для очистки садового инструмента. Смесь уксуса и воды в равных частях помогает удалить ржавчину, что может снизить риск распространения почвенных заболеваний.

Также белый уксус иногда применяют для подкисления почвы. Для этого к литру воды добавляют две столовые ложки уксуса и поливают растения, которые нуждаются в кислой среде, в частности азалии, гортензии или чернику. При этом важно вносить раствор в почву, а не на листья.

