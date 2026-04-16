В Минобороны Германии запрещают частные телефоны: чего боятся

В Минобороны Германии запретили телефоны / © Associated Press

Министр обороны Германии Борис Писториус запретил работникам ведомства использовать частные телефоны. В Минобороны Германии решили существенно усилить безопасность. Причина нововведений — страх российских шпионов.

В немецком Минобороны (Bendlerblock) строго ограничили использование смартфонов, планшетов и смарт-часов. Об этом сообщает Bild.

В середине февраля 2026 года работники получили новую строгую директиву безопасности, по которой запрещается использование на работе частных устройств. Некоторые получили персональные предупреждения.

Частные устройства запретили на встречах, где обсуждается конфиденциальная информация. Это касается тем оперативного планирования и оперативной готовности Вооруженных сил Германии.

Перед встречами личные телефоны, часы, планшеты и другие устройства будут закрываться в специальных шкафчиках в коридоре министерства.

Согласно директиве, министерство предупредило о «значительной угрозе шпионажа», а немецкие Вооруженные силы являются «приоритетной целью сбора разведданных, особенно в рамках российской шпионской деятельности».

Немцам посоветовали брать пример с Китая, где такая система работает давно.

Самая большая опасность — в смартфонах, которые могут попасть под фишинговые атаки и шпионские вирусы. Шпионские атаки могут оставаться незамеченными в течение длительного времени.

Германия хочет уберечься от утечки конфиденциальных данных, ведь это большие риски для безопасности страны, пишут в отчете.

Большое количество сотрудников Министерства обороны Германии уже получили новые телефоны от ведомства. Поскольку в них не было распространенных приложений, работники продолжали использовать свои устройства в кабинетах, где обсуждалась чувствительная информация.

Минобороны Германии — не первый орган власти, где был введен такой «антишпионский» подход. Другие органы власти имеют еще более строгую систему, например BND (Федеральная разведывательная служба), где частные телефоны запрещены вообще.

В МИД Германии также озабочены возможными прослушиваниями. Министр иностранных дел Иоганн Вадефуль прячет свой телефон в деревянную коробку, которая имеет шумозащитный барьер и может сама генерировать фоновый шум. Об этом он рассказал в прошлом году в подкасте.

Россияне охотятся на аккаунты популярных мессенджеров. Это было замечено в Нидерландах. Под атаки преимущественно попадают аккаунты военных, журналистов и чиновников.

В России, вероятно, есть большие хакерские сети, которые атакуют не только Украину, но и другие государства. Недавно прошла масштабная кибератака на энергетику Польши. За атакой может стоять российская хакерская группировка Sandworm, связанная с военной разведкой РФ.

К слову, россияне боятся собственных шпионов и слежки, ведь скупают «секретные» телефоны. Чиновники в РФ не доверяют государственному мессенджеру MAX. Вместо этого предпочитают покупать отдельные смартфоны исключительно для работы, которые называют «максофонами».