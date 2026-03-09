Российские хакеры охотятся за аккаунтами популярных мессенджеров: в Нидерландах назвали, кто в зоне риска

Российские хакеры пытаются сломать аккаунты в Signal и WhatsApp / © pixabay.com

Связанные с Россией хакеры проводят глобальную кибератаку, пытаясь получить доступ к аккаунтам в мессенджерах Signal и WhatsApp, принадлежащих чиновникам, военнослужащим и журналистам.

Об этом сообщили две спецслужбы Нидерландов – разведывательное управление (AIVD) и служба военной разведки и безопасности (MIVD), передает Reuters.

По данным разведки, злоумышленники используют фишинговые схемы, выдавая себя за службу поддержки Signal – так называемый чат-бот Signal Support. Таким способом они пытаются получить доступ к аккаунтам пользователей.

После взлома хакеры могут читать личные сообщения жертвы, а также переписку в групповых чатах. В то же время у Signal официально не существует чат-ботов поддержки — общение с пользователями происходит только по электронной почте.

Еще один способ атаки – использование функции «связанных устройств», позволяющей подключить дополнительный гаджет к аккаунту. Из-за этой переписки пользователя могут читать удаленно, а сам владелец аккаунта может даже не подозревать о постороннем доступе.

Директор службы военной разведки Нидерландов Питер Рисинк подчеркнул, что даже мессенджеры со сквозным шифрованием не следует использовать для передачи особо чувствительной информации.

"Мессенджеры, такие как Signal и WhatsApp, несмотря на сквозное шифрование, не должны использоваться для передачи секретных или критически важных данных", - заявил он.

В то же время глава разведки AIVD Симона Смит подчеркнула, что сами платформы не были сломаны. Речь идет об атаках на аккаунты конкретных пользователей, а не компрометации сервисов.

По данным британской разведки, Россия уже раньше пыталась ограничить использование независимых мессенджеров в стране. Еще в 2024 году доступ к Signal и WhatsApp в РФ начали усложнять, а в ближайшее время под блокировку может попасть и Telegram.

Ранее сообщалось, что в 2025 году Россия продемонстрировала рекордную активность в киберпространстве, устраивая многочисленные кибератаки и попытки саботажа. Эксперты предупреждают об угрозе критической инфраструктуры.