ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
215
Час на прочитання
2 хв

Російські хакери полюють на акаунти популярних месенджерів: у Нідерландах назвали, хто в зоні ризику

Російські хакери намагаються зламати акаунти в месенджерах Signal і WhatsApp, які належать чиновникам, військовим та журналістам.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Російські хакери намагаються зламати акаунти в Signal і WhatsApp

Російські хакери намагаються зламати акаунти в Signal і WhatsApp / © pixabay.com

Пов’язані з Росією хакери проводять глобальну кібератаку, намагаючись отримати доступ до акаунтів у месенджерах Signal і WhatsApp, що належать високопосадовцям, військовослужбовцям та журналістам.

Про це повідомили дві спецслужби Нідерландів — розвідувальне управління (AIVD) та служба військової розвідки й безпеки (MIVD), передає Reuters.

За даними розвідки, зловмисники використовують фішингові схеми, вдаючи з себе службу підтримки Signal — так званий чатбот Signal Support. Таким способом вони намагаються отримати доступ до облікових записів користувачів.

Після зламу хакери можуть читати особисті повідомлення жертви, а також листуванння у групових чатах. Водночас у Signal офіційно не існує чатботів підтримки — спілкування з користувачами відбувається лише через електронну пошту.

Ще один спосіб атаки — використання функції «пов’язаних пристроїв», яка дозволяє підключити додатковий ґаджет до акаунта. Через це листування користувача можуть читати віддалено, а сам власник облікового запису може навіть не підозрювати про сторонній доступ.

Директор служби військової розвідки Нідерландів Пітер Рісінк наголосив, що навіть месенджери з наскрізним шифруванням не варто використовувати для передавання особливо чутливої інформації.

«Месенджери, як-от Signal і WhatsApp, попри наскрізне шифрування, не повинні використовуватися для передавання секретних або критично важливих даних», — заявив він.

Водночас очільниця розвідки AIVD Симона Сміт підкреслила, що самі платформи не були зламані. Йдеться про атаки на акаунти конкретних користувачів, а не про компрометацію сервісів.

За даними британської розвідки, Росія вже раніше намагалася обмежити використання незалежних месенджерів у країні. Ще 2024 року доступ до Signal і WhatsApp у РФ почали ускладнювати, а найближчим часом під блокування може потрапити й Telegram.

Раніше повідомлялося, що 2025 року Росія продемонструвала рекордну активність у кіберпросторі, влаштовуючи численні кібератаки та спроби саботажу. Експерти попереджають про загрозу критичній інфраструктурі.

Дата публікації
Кількість переглядів
215
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie