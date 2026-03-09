Російські хакери полюють на акаунти популярних месенджерів: у Нідерландах назвали, хто в зоні ризику

Російські хакери намагаються зламати акаунти в Signal і WhatsApp / © pixabay.com

Пов’язані з Росією хакери проводять глобальну кібератаку, намагаючись отримати доступ до акаунтів у месенджерах Signal і WhatsApp, що належать високопосадовцям, військовослужбовцям та журналістам.

Про це повідомили дві спецслужби Нідерландів — розвідувальне управління (AIVD) та служба військової розвідки й безпеки (MIVD), передає Reuters.

За даними розвідки, зловмисники використовують фішингові схеми, вдаючи з себе службу підтримки Signal — так званий чатбот Signal Support. Таким способом вони намагаються отримати доступ до облікових записів користувачів.

Після зламу хакери можуть читати особисті повідомлення жертви, а також листуванння у групових чатах. Водночас у Signal офіційно не існує чатботів підтримки — спілкування з користувачами відбувається лише через електронну пошту.

Ще один спосіб атаки — використання функції «пов’язаних пристроїв», яка дозволяє підключити додатковий ґаджет до акаунта. Через це листування користувача можуть читати віддалено, а сам власник облікового запису може навіть не підозрювати про сторонній доступ.

Директор служби військової розвідки Нідерландів Пітер Рісінк наголосив, що навіть месенджери з наскрізним шифруванням не варто використовувати для передавання особливо чутливої інформації.

«Месенджери, як-от Signal і WhatsApp, попри наскрізне шифрування, не повинні використовуватися для передавання секретних або критично важливих даних», — заявив він.

Водночас очільниця розвідки AIVD Симона Сміт підкреслила, що самі платформи не були зламані. Йдеться про атаки на акаунти конкретних користувачів, а не про компрометацію сервісів.

За даними британської розвідки, Росія вже раніше намагалася обмежити використання незалежних месенджерів у країні. Ще 2024 року доступ до Signal і WhatsApp у РФ почали ускладнювати, а найближчим часом під блокування може потрапити й Telegram.

Раніше повідомлялося, що 2025 року Росія продемонструвала рекордну активність у кіберпросторі, влаштовуючи численні кібератаки та спроби саботажу. Експерти попереджають про загрозу критичній інфраструктурі.