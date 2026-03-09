Стрибок цін на нафту і газ: у ЄС ухвалили термінове рішення

Видобуток нафти / © Associated Press

Реклама

У Європейському Союзі вирішили повторно скликати засідання координаційних груп із питань нафти та газу через зростання цін на енергоносії. Подорожчання сировини пов’язують із військовою операцією Ізраїлю та США проти Ірану на Близькому Сході.

Про це журналістам повідомила речниця Європейської комісії Анна-Кайса Ітконен, передає кореспондентка «Суспільне».

Найімовірніше, зустріч має на меті оцінити поточну ситуацію на енергетичних ринках та скоординувати подальші дії країн ЄС. У Брюсселі прагнуть обговорити можливі ризики для постачання енергоносіїв і варіанти реагування на різке зростання цін.

Реклама

Більше деталей обіцяють оприлюднити згодом.

Раніше зазначалося, що ціна нафти марки Brent на лондонській біржі ICE перевищила 100 доларів за барель уперше від серпня 2022 року. Під час торгів ф’ючерси зросли до 102,16 доларів за барель, що більше ніж на 10% вище за попередні показники. Пізніше котирування продовжили зростання і сягнули приблизно 109 доларів за барель. Подорожчання нафти пов’язують із загостренням геополітичної ситуації на Близькому Сході, що створює ризики для світового нафтового ринку та може вплинути на ціни пального і рівень інфляції.