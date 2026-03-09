ТСН у соціальних мережах

Гламур
214
1 хв

Тарас Цимбалюк палко поцілував відомого актора: друзі актора насмішили реакцією

 Актор потішив фанів гумористичним контентом з нагоди свята.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Український актор Тарас Цимбалюк неочікувано злився у поцілунку з відомим колегою.

Так, під час гастролей знаменитість постав на кумедних кадрах. До знімань він запросив артистку Вікторію Маремуху. Обидва вони почали кружляти довкола себе із заплющеними очима й весело сміятися на камеру. Вочевидь, наприкінці зірки мали інтуїтивно наблизитися одне до одного, обійнятися та поцілуватися. Але несподівано в кадр увійшов їхній колега Богдан Осадчук.

У результаті все навмисно підлаштувалося так, що Тарас зіграв романтичну сцену саме з іншим актором, а не Вікторією. І юзери змогли спостерігати, як чоловіки пристрасно поцілувалися на камеру. Сам Богдан зіграв емоцію несподіванки й пішов з кадру.

Тарас Цимбалюк, Богдан Осадчук і Вікторія Маремуха / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цимбалюк, Богдан Осадчук і Вікторія Маремуха / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

«Усіх зі святом», — написав Цимбалюк в Instagram у дописі, присвяченого 8 Березню.

Тим часом у коментарях зібралося чимало шанувальників і зіркових друзів. Деякі сміялися зі сценки акторів, а ось решта ж з гумором переймалися за Маремуху, яка лишилася без уваги.

  • Всім рівних прав і вільного кохання

  • «А мене, Віко?» — Олексій Комаровський

  • «Марешко, іди я тебе поцілую!» — Наталка Денисенко

  • Тільки не треба вдавати, що це була випадковість. Тарасику, всі ми знаємо твій секрет

Нагадаємо, нещодавно актор-військовий Максим Девізоров після скандального розлучення закрутив новий роман і показався з коханою на фото.

