- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 214
- Час на прочитання
- 1 хв
Тарас Цимбалюк палко поцілував відомого актора: друзі актора насмішили реакцією
Актор потішив фанів гумористичним контентом з нагоди свята.
Український актор Тарас Цимбалюк неочікувано злився у поцілунку з відомим колегою.
Так, під час гастролей знаменитість постав на кумедних кадрах. До знімань він запросив артистку Вікторію Маремуху. Обидва вони почали кружляти довкола себе із заплющеними очима й весело сміятися на камеру. Вочевидь, наприкінці зірки мали інтуїтивно наблизитися одне до одного, обійнятися та поцілуватися. Але несподівано в кадр увійшов їхній колега Богдан Осадчук.
У результаті все навмисно підлаштувалося так, що Тарас зіграв романтичну сцену саме з іншим актором, а не Вікторією. І юзери змогли спостерігати, як чоловіки пристрасно поцілувалися на камеру. Сам Богдан зіграв емоцію несподіванки й пішов з кадру.
«Усіх зі святом», — написав Цимбалюк в Instagram у дописі, присвяченого 8 Березню.
Тим часом у коментарях зібралося чимало шанувальників і зіркових друзів. Деякі сміялися зі сценки акторів, а ось решта ж з гумором переймалися за Маремуху, яка лишилася без уваги.
Всім рівних прав і вільного кохання
«А мене, Віко?» — Олексій Комаровський
«Марешко, іди я тебе поцілую!» — Наталка Денисенко
Тільки не треба вдавати, що це була випадковість. Тарасику, всі ми знаємо твій секрет
Нагадаємо, нещодавно актор-військовий Максим Девізоров після скандального розлучення закрутив новий роман і показався з коханою на фото.