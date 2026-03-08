ТСН у соціальних мережах

Актор-військовий Девізоров після розлучення через зраду закрутив новий роман із відомою артисткою

Кохана артиста офіційно підтвердила їхні стосунки.

Максим Девізоров

Максим Девізоров / © instagram.com/devizorov

Зірка "Перших ластівок", актор-військовий Максим Девізоров після скандального розлучення закрутив новий роман.

Обраницею артиста стала акторка Поліна Нестерова, яка й офіційно підтвердила їхні стосунки на проєкті "Ближче до зірок". Проте більше подробиць вона розкривати не стала. По-перше, Девізоров є військовим, тож акторка мало що може говорити. По-друге, Нестерова з ніжністю ставиться до їхніх стосунків та оберігає їх.

"Оскільки це військова людина, я не хочу про це говорити. Це навіть, по-друге, а по-перше, це єдиний у моєму житті зараз острів безпеки. Я до цього ставлюся дуже і дуже ніжно, бо дійсно мало хто за тебе порадіє", - поділилась артистка.

Максим Девізоров та Поліна Нестерова / © instagram.com/devizorov

Якщо ж про стосунки Поліна Нестерова неохоче говорила, то натомість чесно зізналась, що неабияк хоче сім'ю та дітей. Проте з народженням маляти артистка вирішила не квапитися. Знаменитість зізналась, що нині доводиться переживати чимало стресу. Тож, на вагітність вона наважиться лише тоді, коли це буде безпечно.

"Я дуже сімейна людина, я дуже хочу дітей. Я б хотіла, можливо, навіть зараз дітей. Але зараз я проходжу шлях лікування і визначаю для себе, скільки кортизол (гормон стресу – прим. ред.) впливає на жіноче здоров'я, фертильність, можливість завагітніти. Тому, якщо говорити з точки зору відповідальності, то я дуже хочу дітей, але коли це буде безпечно перш за все для моєї дитини", - поділилась акторка.

Зазначимо, скільки саме Максим Девізоров та Поліна Нестерова перебувають в стосунках – точно невідомо. До цього, актор протягом двох років перебував у шлюбі з колегою Світланою Гордієнко. Проте пара розлучилась, оскільки дружина зрадила Девізорова.

Нагадаємо, наразі акторів Тараса Цимбалюка та Олену Світлицьку підозрюють в романі. Нещодавно парочка підігріла чутки про їхні стосунки.

