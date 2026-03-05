Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька

Український актор Тарас Цимбалюк підігрів чутки про роман із відомою акторкою.

Йдеться про Олену Світлицьку, з якою артисту приписують стосунки. Так, у своєму Instagram Тарас Цимбалюк поділився їхніми спільними кадрами. Зокрема, парочка зробила кумедний ролик. На кадрах Олена Світлицька робила вигляд, ніби миє підлогу, а актор тим часом хотів її ляснути по сідницях, але промахнувся та дав запотиличник.

Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

При цьому, відео було зроблене, вочевидь, у квартирі Тараса Цимбалюка, оскільки на тумбочці виднівся шолом "Залізної людини", який акторові подарували на день народження. Також артист розгулював кімнатою топлес.

Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

До слова, такий спільний контент, яким останнім часом Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька активно діляться у своїх соцмережах, лише підігрівають чутки про їхній роман. Проте самі актори ані підтверджують плітки, ані спростовують їх.

Зазначимо, вперше про роман Тараса Цимбалюка та Олени Світлицької заговорили навесні 2025 року. Тоді джерела ТСН.ua заскочили парочку разом під час прогулянки Львовом. Тоді артисти мило тримались за руки. При цьому вони активно ділились спільним контентом.

Пізніше актори припинили з'являтися одне в одного в соцмережах. Та згодом артисти знову почали провокувати чимало пліток. Вони разом відвідували світські заходи та проводили відпустки. Нещодавно Олену Світлицьку напряму запитали, що її пов'язує з Тарасом Цимбалюком, проте артистка не стала реагувати на плітки, а лиш продовжила інтригувати фанів.