Викрадення Ігоря Комарова на Балі: аналіз ДНК підтвердив загибель українця

Тест ДНК підтвердив, що знайдені фрагменти людського тіла належать Ігорю Комарову / © ТСН.ua

Індонезійська поліція офіційно підтвердила загибель 28-річного громадянина України Ігоря Комарова, якого викрали на Балі в середині лютого. Його розчленовані останки були знайдені місцевими жителями на східному узбережжі острова.

Про це пише Jakarta Globe.

Моторошна знахідка та експертиза

Фрагменти людського тіла виявили ще 26 лютого поблизу пляжу Кетевел в окрузі Гіаньяр. Під час подальших пошуків уздовж узбережжя та гирла річки правоохоронці знайшли інші частини тіла, зокрема голову, тулуб, руки та ноги. Через значні пошкодження візуально впізнати загиблого було неможливо, тому слідчі відправили зразки кісток до Національної судово-медичної лабораторії в Джакарті.

Експерти порівняли виділений профіль із генетичними матеріалами, які надали батьки зниклого українця. Результати підтвердили стовідсотковий збіг, остаточно розвіявши сумніви щодо особи жертви.

«Профіль ДНК із частин тіла, які ми подали, порівняли з контрольними зразками батьків жертви. Результати показали збіг», — заявив речник поліції Балі Аріасанді.

Слід злочинців та розшук підозрюваних

Наразі правоохоронці затримали одного підозрюваного, який орендував автомобіль за підробленим паспортом. Ще шістьох іноземців оголошено в розшук.

Поліція Балі вже звернулася до Інтерполу з проханням видати так звані «червоні повідомлення» для їхнього затримання за кордоном. За даними слідства, четверо фігурантів справи вже встигли покинути територію Індонезії.

Нагадаємо, паралельно криміналісти дослідили сліди крові, знайдені на віллі та всередині автомобіля Toyota Avanza в окрузі Табанан. Вони також виявилися ідентичними ДНК матері Комарова. Це дало слідчим підстави вважати, що українця утримували на цій віллі та перевозили саме в згаданій автівці після його викрадення 15 лютого в районі Джимбаран.